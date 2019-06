Kaoma: 30 lat przeboju "Lambada". Co robią dziecięce gwiazdy z teledysku?

Porywała swoim egzotycznym rytmem do tańca. Słuchali jej wszyscy, bez względu na wiek. "Lambada", przebój zespołu Kaoma, świętuje 30. urodziny.

Kaoma w 1998 r. /Eric Fougere/Corbis /Getty Images

Świat poznał "Lambadę" w 1989 r. za sprawą francusko-brazylijskiego zespołu Kaoma, który łączył muzykę karaibską (zouk) i latynoamerykańską. "Lambada" nie była oryginalną kompozycją, tylko przeróbką piosenki "Llorando Se Fue" (w wolnym tłumaczeniu: "Płacząc po jej odejściu"), którą w 1981 r. nagrał jeden z najpopularniejszych zespołów boliwijskich - Los Kjarkas.

Reklama

Oryginalna wersja opiera się na dźwiękach fletu i gitary, ma bardzo etniczny charakter. Utwór w ciągu kilku lat dorobił się kilku coverów.



Ale dopiero Kaomie charakterystyczną melodią udało się zdobyć świat. "Lambada" królowała na listach przebojów w wielu krajach. Tylko w samym 1989 r. sprzedano 5 milionów singli z tym utworem. Polakom egzotyczny hit będzie kojarzyć się z euforią pierwszych chwil po upadku komuny. Sylwester '89 stał u nas pod znakiem pląsów w rytmie "Lambady".

Clip Kaoma Lambada

Sprawdź tekst utworu "Lambada" w serwisie Teksciory.pl!

"Lambadę" nie tylko chętnie słuchano, ale też i oglądano. Piosence towarzyszył teledysk, w którym wystąpiła para 10-latków - Washington "Chico" Oliveira oraz Roberta de Brito. On mulat, ona biała, tańczyli zmysłowo i żywiołowo na rajskiej plaży. Zdjęcia realizowano na plaży w Transcoso, w brazylijskim stanie Bahia, ale także na Tagomago, malutkiej wysepce u wybrzeży Ibizy.

Tytuł nawiązywał do stylu tańca, którego próbkę zaprezentowali mali bohaterowie teledysku. Warto zwrócić uwagę na plisowaną spódniczkę z koła, w której występowała Roberta, spódniczkę, która kręciła się w rym tańca.

Ciekawie potoczyły się losy tych 10-latków, którzy na fali popularności "Lambady" stworzyli duet Chico & Roberta. Zespół w 1990 r. wydał debiutancki album "Frente a Frente", przy którym pomagali im muzycy związani z grupą Kaoma: wokalistka Loalwa Braz i producent Jean-Claude Bonaventure.

Singlowe nagrania "Frente a Frente" i "Esperança do Natal" cieszyły się sporą popularnością we Francji, ale działalność duetu zakończyła się w 1993 r.



Chico został księdzem protestanckim, który sprawuje swoją posługę w brazylijskim mieście Vila Velha. Z żoną doczekał się córki.

Z kolei Roberta była aktorką i asystentką reżysera ("Isi/Disi - Amor a lo bestia"). Według ostatnich informacji pracuje jako weterynarz.



Kaoma oraz Chico & Roberta na 20-lecie "Lambady" w 2009 r.:



Wideo Chico et Roberta ,Loalwa Braz Kaoma Lambada 1989-2009

30 lat temu "lambadówka" stała się czymś bardzo modnym. Co jakiś czas jest przypominana i odświeżana przez projektantów.

Tak samo i piosenka regularnie ożywa na nowo. W 1997 r. grupa Spice Girls nawiązała do utworu w tekście swojego singla "Spice Up Your Life", z kolei Jennifer Lopez i raper Pitbull wykorzystali melodię "Lambady" w kawałku "On the floor" z 2011 r.

Clip Jennifer Lopez On The Floor ft. Pitbull

Światowe media po raz ostatni przypomniały sobie o "Lambadzie" w 2017 r., gdy Laolwę Braz, której głos słyszymy w piosence, znaleziono martwą w spalonym samochodzie. Tuż przed śmiercią prowadziła zajazd pod Rio de Janeiro. Została napadnięta przez złodziei. Miała 63 lata.



Zdjęcie Loalwa Braz w 1989 r. / imago/teutopress / East News