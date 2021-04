Kamil Bednarek i nowy teledysk "Pull Up": Szaleńczy pęd tego świata

Piosenka "Pull Up" to ostatni utwór zapowiadający nadchodzącą płytę Kamila Bednarka. A już w sobotę Eska TV wyemituje drugi odcinek programu "Dubaj według Bednarka".

Kamil Bednarek prezentuje nowy teledysk /Tadeusz Wypych / Reporter

Kamil Bednarek dał się poznać szerszej publiczności w trzeciej edycji telewizyjnego programu "Mam talent" (2010). Po programie w Polsce wybuchła "bednarkomania" - debiutancki album "Szanuj" grupy Star Guard Muffin podbił listy sprzedaży. Od tej pory wokalista jest stale obecny na scenie.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Dubaj według Bednarka": Na torze wyścigowym Eska TV

Jesienią 2019 r. Kamil Bednarek przypomniał się widzom TVP jako jeden z trenerów "The Voice of Poland". Przygoda wokalisty z muzycznym show Dwójki zakończyła się po jednym sezonie.

Ostatni studyjny album jego grupy Bednarek to "Talizman" z grudnia 2017 r. W lutym 2019 r. zespół wypuścił koncertowy album "MTV Unplugged".

Pod koniec 2019 r. poznaliśmy jeszcze nowe utwory "Możemy więcej" (gościnnie Matheo i Claysteer) i "Milczące lasy" (gościnnie Anja Sei). Kolejny rok przyniósł sygnowane już imieniem i nazwiskiem single "Momenty", "Bądź przy mnie", "Wojownik światła" i "S.O.S.", a w styczniu pojawił się utwór "Prosto w twarz".

Clip Kamil Bednarek PROSTO W TWARZ

Teraz wokalista prezentuje teledysk do piosenki "Pull Up". W nowym singlu manifestuje szaleńczy pęd tego świata, a w nim ludzi niepotrafiących się zatrzymać i docenić tego, co w życiu ważne i potrzebne. Wkrótce mamy poznać datę premiery zapowiadanego już przez nas albumu.

Clip Kamil Bednarek PULL UP

W nagraniu Bednarkowi towarzyszą muzycy, którzy pojawili się u jego boku jakiś czas temu: Jan Smoczyński (współautor muzyki, klawisze, produkcja, programowanie), Maciej Mąka (gitary) i Agnieszka Musiał (chórki).



Dodajmy, że w sobotę (godz. 20:00) Eska TV pokaże drugi odcinek programu "Dubaj według Bednarka".



Polsat SuperHit Festiwal 2019: 10-lecie Kamila Bednarka 1 / 7 Podczas pierwszego dnia Polsat SuperHit Festiwal jubileusz 10 lat na scenie świętował Kamil Bednarek. Zobacz zdjęcia z koncertu! Źródło: Reporter Autor: Wojciech Stróżyk udostępnij