Kalie Shorr zakażona koronawirusem. "Całe ciało ogarniał ból"

Kalie Shorr, młoda gwiazda muzyki country poinformowała, że jest zakażona koronawirusem. To już kolejna osoba ze środowiska muzycznego.

Kalie Shorr poinformowała, że jest zakażona koronawirusem /Paras Griffin; /Getty Images

Piosenkarka opisała swoją historię na Twitterze.

Według jej relacji od trzech tygodni poddawała się dobrowolnej kwarantannie domowej. Jedynym wyjątkiem były wyjścia na zakupy spożywcze. "Czuję się znacznie lepiej, ale to dowód na to, jak niebezpieczne i zaraźliwe jest to. To nieskończenie frustrujące, gdy ludzie nie biorą tego na poważnie" - dodała.



"Pierwsze dni były tragiczne. Nigdy wcześniej tak się nie czułam. Bolało mnie całe ciało, gorączka przychodziła i odchodziła falami. Całkowicie straciłam zmysł węchu i smaku" - opowiadała dalej.



Shorr o objawach poinformowała tydzień temu. 31 marca poznała wyniki testu, które potwierdziły obecność koronawirusa.



Piosenkarka ma obecnie 25 lat. Zadebiutowała w 2016 roku piosenką "Fight Like a Girl". Pierwszy album - "Open Book" - wydała w ubiegłym roku.



Na całym świecie potwierdzono ponad 800 tys. przypadków zakażenia koronawirusem, a ponad 38 tys. osób zmarło. Najgorsza sytuacja jest obecnie w Stanach Zjednoczonych (ponad 164 tys. przypadków, ponad 3100 zgonów, najwięcej w rejonie Nowego Jorku), Włoszech, Hiszpanii i Niemczech, gdzie liczba zakażonych gwałtownie rośnie. Pandemia wyhamowała za to w Chinach, gdzie pierwsze przypadki pojawiły się pod koniec 2019 r.

W Polsce koronawirusa potwierdzono u 2132 osób, zmarło w sumie 31.

Zakażenia nie ominęły też branży muzycznej - wirusa potwierdzili m.in. wokalista Jackson Browne, raper Slim Thug, Natalie Horler (wokalistka dance'owej grupy Cascada), legendarny tenor Placido Domingo, David Bryan (klawiszowiec grupy Bon Jovi), metalowi muzycy Chuck Billy (wokalista Testament), Will Caroll (perkusista Death Angel) i Gary Holt (gitarzysta Exodus), amerykańska wokalistka Sandi Patti, 29-letni producent Andrew Watt (wyprodukował m.in. ostatnią płytę Ozzy'ego Osbourne'a - "Ordinary Man"), 19-letnia wokalistka Charlotte Lawrence (znana z przeboju "Joke's On You" - z filmu "Birds of Prey"), raper Scarface, prezes Universal Music, Lucian Grainge, a także lider polskiej metalowej grupy Batushka - gitarzysta Krzysztof Drabikowski ("pacjent zero" w województwie podlaskim).

12 marca poinformowano, że pierwszą ofiarą śmiertelną koronawirusa związaną z branżą muzyczną był 59-letni muzyk jazzowy Marcelo Peralta. Ofiarami koronawirusa są także m.in. Manu Dibango, legenda muzyki jazzowej i funku, Cy Tucker, 76-letni wokalista znany na scenie liverpoolskiej, który w latach 60. występował u boku The Beatles, wokalista country Joe Diffie oraz twórca utworu "I Love Rock'n'Roll" Alan Merrill.

