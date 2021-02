Kali Uchis i "telepatia" rozgrzewają sieć

Utwór z wydanego pod koniec 2020 roku albumu "Sin Miedo (del Amor y Otros Demonios) ∞", za sprawą TikToka może cieszyć się rewelacyjnymi wynikami: średnio 1,4 mln odtworzeń dziennie.

Reklama

Kali Uchis podbija sieć /JeremyChanPhotography.com /Getty Images

Łącznie utworu odsłuchano już 26 mln razy, a cały dotychczasowy katalog Kali Uchis liczy 1,5 miliarda streamów.

Wideo Kali Uchis – telepatía [Official Audio]

Reklama

"telepatia" pojawiła się w zestawieniach Spotify Viral w 66 krajach oraz Spotify Charts na 32 rynkach. Przez ostatnie dwa tygodnie powstało ponad 128 tys. filmów z użyciem utworu Kali Uchis.

Kali Uchis ma na koncie dwie nominacje do Grammy - za gościnne występy w utworach Daniela Cesara ("Get You") i Kaytranada ("10%") oraz nominację do Latin Grammy za utwór z Juanesem "El Ratico". Album "Sin Miedo (del Amor y Otros Demonios) ∞" spotkał się z niezmiernie ciepłym przyjęciem słuchaczy i krytyków:

"Sin Miedo" to jej najbardziej szczere z dotychczasowych dokonań. 26-latka jest bardziej marzycielska, odważniejsza i czuje o wiele większą wolność niż dwa lata temu - można było przeczytać w serwisie Pitchfork.

Instagram Post

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kali Uchis opowiada o swojej muzyce INTERIA.PL