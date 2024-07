Kacper Kuszewski podzielił się diagnozą. Zmagał się z tym od najmłodszych lat

Kacper Kuszewski od dziecka zmagał się z pewną przypadłością. Dopiero kilka lat temu lekarze odkryli co dokładnie mu dolega. W niedawnym wywiadzie opowiedział o tym, jak utrudniało to jego funkcjonowanie. Podzielił się osobistą historią, zwracając uwagę na to często bagatelizowane zaburzenie.

Kacper Kuszewski zmaga się z ADHD /Gałązka /AKPA