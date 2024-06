Kacper Kuszewski zasłynął rolą Marka Mostowiaka w serialu "M jak miłość". Przez lata zasiadał na fotelu jurorskim w show Polsatu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", gdzie był także uczestnikiem. W tym roku mogliśmy go zobaczyć w specjalnej edycji tego programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo. Najlepsi".

Teraz potwierdzono, że będzie nowym prowadzącym teleturnieju "Tak to leciało" w TVP.

TVP żegna się ze Sławomirem i Kajrą

Zmiany w TVP trwają w najlepsze. Okazuje się, że Sławomir i Kajra nie powrócą jako gospodarze kolejnego sezonu "Tak to leciało", a to prawdopodobnie przez działalność w trakcie rządów poprzedniej władzy. Wychodzi jednak na to, że para już dawno zakończyła swoją współpracę z telewizją.

"My swoją przygodę z programem 'Tak to leciało' zakończyliśmy w kwietniu 2023 roku, nagraliśmy wówczas dwie serie, które były, są pokazywane z dużym opóźnieniem. Bardzo się cieszymy z dużej oglądalności i popularności programu, za którą drodzy widzowie dziękujemy" - mówi Kajra w wywiadzie z serwisem Plotek.

Kajrowicz przyznaje także, że wraz z partnerem przygotowują się do wypuszczenia nowej muzyki Sławomira.

"My od ponad roku jesteśmy już w zupełnie innych muzycznych rejonach i tematach, włącznie z tym, że nasz album Sławomir 'The Greatest Hits' okrył się diamentem, a kolejny jest w trakcie nagrywania. Efekty naszych działań i nieszablonowa twórczość muzyczna Sławomira - już za chwilę ujrzy światło dzienne. Będziecie państwo bardzo zaskoczeni!" - wyznaje.

Z tych powodu na ich miejsce wchodzi Kacper Kuszewski, który zachwycił publiczność w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Pierwsze efekty współpracy aktora z Telewizją Polską będą widoczne tej jesieni. Co na to byli prowadzący?

"Wybór Kacpra Kuszewskiego jest bardzo dobrym wyborem produkcji. Ma wspaniałe obycie sceniczne i muzyczne, będzie bardzo dobrym wsparciem dla uczestników, którzy są gwiazdami tego formatu. Życzymy Kacprowi i całej fenomenalnej produkcji doskonałej zabawy, radości z pracy i spotkań z niezwykłymi uczestnikami - bo to jest magią tego programu. I oczywiście dużej oglądalności!" - odpowiada.

Sławomir i Kajra dostali się do programu w 2022 roku, kiedy format ten powrócił na antenę telewizyjną po dłuższej przerwie. Początkowo emitowany był od 2008 do 2012 r. Wówczas jego gospodarzem był Maciej Miecznikowski.

Aktualnie teleturniej jest nagrywany w studiu Transcolor pod Warszawą. Na ten moment kręcone są dwa sezony ze specjalnymi odcinkami świątecznymi. Jest to polska wersja programu "Don’t forget the lyrics".