24 lutego nad ranem rozpoczęła się wojna pomiędzy Rosją a Ukrainą. Od tego czasu Ukraina broni swojej niepodległości, a agresja Rosji wywołała międzynarodową pomoc dla naszego wschodniego sąsiada.

Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, wprowadził stan wojenny i zakazał opuszczać kraj mężczyznom w wieku 18-60 lat. Ogłoszona została też powszechna mobilizacja.

Na sytuację w Ukrainie odpowiedzieli m.in. muzycy. Zorganizowano już mnóstwo koncertów charytatywnych oraz powstają wyjątkowe wydawnictwa, z których chodów trafia do Ukraińców. Jeden z takich pomysłów zasugerował polskiej scenie rapowej Kacper HTA."Rozkminiłem przed chwilą fajny pomysł w kontekście pomocy Ukrainie. Każdy z nas (raperów/raperek) ma na swoim dysku niewykorzystane tracki i wymyśliłem żebyśmy się połączyli i wydali wspólną płytę, z której dochód w całości pójdzie na pomoc dla Ukrainy. Każdy daje track od siebie, żeby nie tracić czasu na nowe rzeczy" - napisał w poście raper.Artysta podkreślił, że zwykle nie jest zainteresowany współpracą z większością krajowej sceny, ale w obecnej sytuacji trzeba działać szybko."Jak wiecie z moich relacji nie mam fazy na współpracę z większością w kontekście swoich rzeczy, ale pomoc dla ludzi którzy są bombardowani i z dnia na dzień stracili dach nad głową sprawia, że na chwilę powinniśmy się zjednoczyć i schować wszelkie animozje do kieszeni. Koledzy/koleżanki raperzy piszcie tu w komentarzu(lub do mnie na insta) kto się przybija na taki projekt to jak zepniemy dupy i zrobimy to naprędce możemy zrobić coś dobrego dla kogoś" - dodał.

Na odzew nie trzeba było długo czekać. Po 3 dniach od pierwszego posta poznaliśmy tytuł wydawnictwa - "Hip-hop for Ukraine". Kacper zdradził też kogo usłyszymy na płycie.Na składance usłyszymy kawałki takich wykonawców jak: Peja, Słoń, Bonson, Shellerini, donGURALesko, Ryfa Ri, Vienio, Vix.N, Onar, Szymi Szyms/Osaka, WdoWA, Śliwa, Małach i Rufuz, Wac Toja, Floral Bugs, KPSN, Bilon HG, Oliver Olson, Nizioł, Skorup, AdMa, Dudek P56, Gibbs, Opał, Filipek, Jano PW, Kara, Fonos, Arab, KaeN, Kleszcz, Intruz, Alan, Jongmen, HZOP, Kafar, czy Zbuku.To jednak nie wszystko. Kacper HTA dodaje, że jest w kontakcie jeszcze z kilkoma raperami.

