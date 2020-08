Już niedługo do kin trafi polski film muzyczny "Jak zostać gwiazdą". Kiedy premiera?

9 października do kin trafi polski film muzyczny "Jak zostać gwiazdą" z Katarzyną Sawczuk w roli głównej. Muzykę ilustracyjną do "Jak zostać gwiazdą" skomponowała Sarsa. Twórcy filmu zapowiadają, że na jego ścieżce dźwiękowej znajdzie się również wiele hitów.

Katarzyna Sawczuk zagra główną rolę w filmie "Jak zostać gwiazdą" /Adam Jankowski / Reporter

"Kontrowersyjny program telewizyjny 'Music Race' poszukuje muzycznych talentów na terenie całej Polski.

O tym, przed kim otworzą się wszystkie drzwi, a komu na głowie wyląduje kubeł zimnej wody, zdecyduje wyjątkowe jury: niegdyś popularny piosenkarz Olo (Maciej Zakościelny), królowa social mediów Ewa (Julia Kamińska) i grająca samą siebie pierwsza dama polskiego jazzu - Urszula Dudziak" - czytamy w oficjalnym opisie filmu.

"Na castingu, który odbywa się w rodzinnej miejscowości Ola, dochodzi do awantury. Doprowadza do niej 'Ostra' (Katarzyna Sawczuk) - zbuntowana nastolatka, oburzona arogancją jurora, który lekceważąco zachowuje się wobec matki dziewczyny (Anita Sokołowska). Skandal jest na rękę producentowi (Tomasz Karolak), który decyduje o zakwalifikowaniu 'Ostrej' do dalszego etapu show.

Wkrótce okaże się, że oprócz wybuchowego temperamentu, dziewczyna dysponuje także niesamowitym głosem. Sukces ma jednak swoją cenę, a popularność nie jest tak przyjemna, jak może się wydawać. Przed nastolatką prawdziwy pojedynek i próba charakteru - młodej gwieździe przyjdzie zmierzyć się z konkurentami na scenie i bezwzględnym światem show-biznesu, ale przede wszystkim z własnymi emocjami" - tak dalej postępuje fabuła.

Film "Jak zostać gwiazdą" wyreżyserowała Anna Wieczur-Bluszcz, autorka filmu "Być jak Kazimierz Deyna" z 2012 roku, która aktualnie pracuje na planie reżyserowanego przez nią filmu "Koniec świata czyli Kogel Mogel 4". Autorem zdjęć do "Jak zostać gwiazdą" jest Witold Płóciennik, operator pracujący przy takich produkcjach jak "Kruk. Szepty słychać po zmroku", "Carte Blanche" czy "Jak pies z kotem". W filmie zobaczymy również Krzysztofa Ibisza, Wojciecha Solarza, Barbarę Wypych i Adriana Majewskiego.

Występująca w roli głównej w filmie "Jak zostać gwiazdą" Katarzyna Sawczuk ma za sobą również zdjęcia do filmu "Dziewczyny z Dubaju" w reżyserii Marii Sadowskiej. Premiera tego produkowanego przez Dodę filmu zaplanowana została na 22 stycznia przyszłego roku, a Katarzynę Sawczuk można było zobaczyć ostatnio na oficjalnym fotosie z filmu w towarzystwie Pauliny Gałązki oraz Olgi Kalickiej. Jak poinformowała Maria Sadowska, w czwartek 6 sierpnia odbył się ostatni dzień zdjęciowy, nie licząc tzw. zdjęć dodatkowych w Cannes.