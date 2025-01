Haddaway urodził się w Port-of-Spain, stolicy Trinidadu i Tobago. Jego ojciec był niemieckim biologiem morskim, a matka lokalną pielęgniarką. Para rozstała się na początku lat 70. Młody Alexander początkowo mieszkał z ojcem w Europie, a następnie trafił pod opiekę matki, która przebywała w Stanach Zjednoczonych. W wieku 14 lat występy Louisa Armstronga zainspirowały go do sięgnięcia po trąbkę. W okresie licealnym był członkiem orkiestry marszowej co skłoniło go do założenia pierwszego zespołu Chances.

W 1987 roku Haddaway zdecydował się zapisać do szkoły medycznej, lecz brak głębszego zainteresowania tematem sprawił, że przeprowadził się do Kolonii w Niemczech. Tam początkowo pracował w pubach, a następnie założył własną firmę Energy zajmującą się organizacją pokazów mody oraz sesji zdjęciowych.

Jak powstał jeden z największych przebojów dyskotekowych "What Is Love"?

W 1992 roku Haddaway podpisał kontrakt z niemiecką wytwórnią Coconut Records, Jego debiutancki singiel "What Is Love" bardzo szybko zyskał na popularności w Europie. Utwór trafił na 1. miejsce list przebojów w Austrii, Belgii, Francji, Włoszech, Holandii oraz Hiszpanii, a na 2. w Niemczech i Wielkiej Brytanii. Przebój początkowo nie odniósł aż tak wielkiego sukcesu w Ameryce i trafił na 11 miejsce listy Billboard Hot 100. Mimo wszystko Jim Carrey, Will Ferrel i Chris Kattan użyli piosenkę w skeczu w programie Saturday Night Live, Pepsi wykorzystała ją w swojej reklamie, a na stacji NBC usłyszeć można było ją w powtórkach meczy NBA.

Już na samym początku 1994 roku sprzedaż utworu szacowano na 2.6 milionów.

Za produkcję dyskotekowego hitu odpowiadali Dee Dee Halligan i Junior Torello, którzy byli właścicielami Coconut Records.

Obecnie muzyk mieszka w Kitzbühel w Austrii, a od 2019 roku jest członkiem i sponsorem baseballowej drużyny Kufstein Wolfins. Drużyna w latach 2019 i 2020 wygrała regionalne mistrzostwa.

26 kwietnia 2024 ukazał się również singiel "Lift Your Head Up", który zapowiada nadchodzący krążek Day After Day. Muzyk okazyjne występuje również na scenie, ale nigdy nie udało mu się przebić sukcesu debiutanckiego singla.

Luna, córka milionera: Status rodziców przeszkadza mi w karierze Newseria Lifestyle Newseria Lifestyle/informacja prasowa