Obecny na platformie Netflix serial "Ripley" przenosi widzów do wczesnych lat 60. XX wieku i opowiada historię tytułowego Toma Ripleya , oszusta ledwie wiążącego koniec z końcem w Nowym Jorku. Zostaje wynajęty przez bogatego mężczyznę, aby nakłonić jego syna, lekkoducha, do powrotu z Włoch. Ta misja prowadzi Toma na skomplikowaną drogę pełną niebezpiecznych intryg.

Urodzona we Włoszech Eliot Paulina Sumner (używa zaimków "oni/one", bo nie identyfikuje się z żadną płcią) to 34-letnia córka Stinga i jego żony Trudie Styler .

Już w wieku 17 lat mogła się pochwalić kontraktem płytowym z wytwórnią Island. W 2010 r. pojawił się debiutancki album "The Constant" sygnowany nazwą I Blame Coco (to właśnie "Coco" nazywała ją rodzina; Eliot ma dwóch braci, siostrę oraz dwójkę przyrodniego rodzeństwa).

"Zapomnijcie o moim ojcu, musicie posłuchać mojego zespołu" - śpiewała Coco w jednej ze swoich pierwszych piosenek, "My Name Is A Stain", podkreślając, że jej twórczość różni się od muzyki tworzonej przez sławnego ojca.