Lady Gaga znowu to zrobiła. Artystka wtargnęła na szczyt prestiżowej listy przebojów po raz szósty

Lady Gaga uplasowała po dwa przeboje na szczycie szanowanej listy Billboardu aż w trzech różnych dekadach. "Die With A Smile", czyli najnowsza współpraca wokalistki z Bruno Marsem, to szósty hit gwiazdy, który osiągnął pierwsze miejsce w rankingu. Piosenkarka zwróciła się do fanów i zapowiedziała kolejne muzyczne działania.