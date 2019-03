Justyna Żyła ("Taniec z gwiazdami") i Tomasz Niecik razem. Zobacz teledysk "Gdzie ci herosi"

W dniu starty nowej edycji programu "Taniec z gwiazdami. Dancing with the Stars" do sieci trafił teledysk "Gdzie ci herosi" discopolowego wokalisty Tomasza Niecika, któremu towarzyszy uczestniczka show Polsatu - Justyna Żyła.

Justyna Żyła w programie "Taniec z gwiazdami. Dancing with the Stars" AKPA

Była żona polskiego skoczka, blogerka kulinarna, youtuberka, gwiazda programu "Taniec z gwiazdami. Dancing with the Stars", ostatnio wystąpiła w teledysku. Jak sobie poradziła, jako aktorka w roli księżniczki?

Justyna Żyła trafiła na okładkę magazynu "Playboy", później założyła autorski kanał kulinarny na YouTube, a następnie zaproponowano jej prowadzenie własnego programu w telewizji.

Teraz pojawiła się w teledysku "Gdzie ci herosi" Tomasza Niecika.

"Witam wszystkich. Kochani w dzisiejszych czasach jak uważacie... Czy są, a może brakuje prawdziwych herosów szarmanckich, którzy nie zdradzają są wierni swoim kobietom, potrafią zarobić kasę na życie, dać poczucie bezpieczeństwa swojej kobiecie? Zająć się dziećmi? Nie wiem jak większość, ale ja do takich się zaliczam i nie mam z tym problemu, stąd ta piosenka. Życzę wam prawdziwe kochane kobiety abyście były szanowane przez waszych facetów współczesnych herosów i abyście nigdy nie płakały przez nich i były zawsze szczęśliwe. Dzielę się z wami moją muzyką, robię to dla swojej pasji, bo to kocham, a także robię to dla was" - pisze o swojej nowej kompozycji Niecik.

W klipie rolę adorowanej księżniczki zagrała właśnie Justyna Żyła, która tak komentuje współpracę: "Tomek sprawił, że na planie czułam się jak księżniczka. Tomek Niecik... No, po prostu marzę o takim facecie" - podkreśla Justyna Żyła.

Sam Niecik pod teledyskiem apeluje: "Hej kochani, a może byście ocenili moją muzykę, a nie Justynę Żyłę? Thanx z góry".