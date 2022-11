Poprzedni singel "D.N.A." ( posłuchaj! ) ma już prawie 2 mln odsłon. Teraz Justyna Steczkowska prezentuje teledysk "Poza ramą" ( sprawdź! ).



"'Te historie każdy zna...'. No właśnie... Każdy zna, bo to nie jest piosenka tylko o mnie, a o nas wszystkich. 'Dla nich wciąż za mało doskonała ja...', WIĘC... 'Ich opinie jak tatuaż noszę'. I tak właśnie w życiu każdego z nas bywa, ale czas zmyć z siebie ten niepotrzebny syf i 'Stanąć ze sobą twarzą w twarz, powiedzieć tak to ja, PRAWDZIWA JA'. I ŻYĆ NA SWOICH ZASADACH, słuchać własnej Duszy i pie....ć opinie innych" - komentuje wokalistka.

"Nie poświęcać ani grama swojej cennej energii na to, bo ENERGIA ZAWSZE PODĄŻA ZA UWAGĄ, więc skieruj swoją uwagę na miłość, na siebie, na rozwój, a wtedy pokochasz świat taki jaki jest. Biorąc udział tylko w tym co ci służy, co napełnia twoje skrzydła wolnością, twoje serce radością, a twoje życie blaskiem. Będziesz szedł przez życie uśmiechnięty, nawet wtedy kiedy zdarzy ci się gorszy dzień, nie zgubisz siebie. Powodzenia!" - dodaje Steczkowska.

Autorami piosenki "Poza ramą" są Justyna Steczkowska, Jeremi Sikorski, Monika Wydrzyńska (muzyka i tekst), Kevin Mglej (tekst), Andrzej Jaworski i Mikołaj Trybulec (muzyka). Wydrzyńska i Trybulec razem współtworzą duet Linia Nocna.



Clip Justyna Steczkowska Poza ramą

Justyna Steczkowska skończyła 50 lat

2022 rok jest dla Justyny Steczkowskiej wyjątkowy. Ma bowiem dwie szczególne okazje do świętowania - 25-lecie pracy artystycznej oraz 50. urodziny. W czerwcu, podczas koncertu jubileuszowego pod hasłem "Dziewczyna szamana", zaprezentowała zupełnie nowy singel zatytułowany "D.N.A.".

