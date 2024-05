Justin Bieber i Hailey Bieber (dawniej Baldwin) pobrali się w 2018 r. Ich związek od początku był sensacją dla mediów. Sławny od dziecka piosenkarz i modelka wzbudzali kontrowersje, ponieważ chwilę przed nowym związkiem Justin rozstał się z długoletnią partnerką, Seleną Gomez. Małżeństwo do tej pory stawia czoła krytyce, natomiast udało im się stworzyć stabilny związek, bez względu na opinię fanów czy mediów.

Reklama

Już od chwili, w której Justin i Hailey się pobrali, w mediach spekulowano o ciąży modelki. Para od lat mówiła, że w niedalekiej przyszłości planuje poszerzyć swoją rodzinę. Marzyli o zostaniu rodzicami, co z każdą chwilą jeszcze bardziej nakręcało falę plotek. W końcu Hailey ogłosiła, że spodziewa się swojego pierwszego dziecka.

Radosne nowiny od Justina i Hailey Bieber

9 maja 2024 r. na instagramowym koncie modelki pojawiły się kadry z ciążowej sesji zdjęciowej w malowniczych okolicznościach przyrody. Justin fotografuje i czule przytula na nich swoją żonę. Wzruszające ogłoszenie o nadchodzącym nowym członku rodziny Bieber zebrało już ponad 8,5 miliona polubień i 234 tysiące komentarzy. Najwięcej gratulacji spływa od wiernych fanów Justina, którzy wspierają muzyka od jego najmłodszych lat.

Instagram Post Rozwiń

Justin Bieber już jako nastolatek zgromadził rzeszę fanek

Justin Bieber rozwijał karierę już od 2008 r. Rozpoczął swoją muzyczną przygodę za pośrednictwem serwisu YouTube, gdzie publikował covery znanych piosenek. Zadebiutował w 2009 r. singlem "One Time", mając jedynie 15 lat. Jako wokalista dopiero rozpoczynający muzyczną przygodę, swoim młodzieńczym urokiem i charakterystyczną fryzurą z grzywką zgromadził sobie wierną rzeszę fanek. Większość z nich wspiera kanadyjskiego piosenkarza po dziś dzień i śledzi jego poczynania krok po kroku.

Co fanki Justina myślą o tym, że zostanie ojcem?

Pod postem na Instagramie, w którym Hailey Bieber opublikowała kadry z ciążowej sesji zdjęciowej pojawiło się wiele komentarzy od fanek Justina. Większość z nich kibicuje parze i jest zachwycona nowinami. "Dziewczyny, oficjalnie będziemy ciociami" - napisała jedna z słuchaczek. "Co?! Mała wersja Justina już niedługo? Gratulacje", "To dziecko już teraz jest bardzo kochane. Życzę wam dużo szczęścia, teraz we troje", "Umarłam! Czekałam na ten moment i to ogłoszenie od tak dawna... To będzie najsłodszy mały Bieber" - dodają kolejne fanki. Wspierają one idola i życzą mu jak najlepiej.