Justin Bieber z dwoma nowym singlami. Posłuchaj "Holy" i "Lonely"

Artysta zaprezentował swoje dwa najnowsze single w kultowym amerykańskim programie "Saturday Night Live".

Justin Bieber opublikował dwa bardzo osobiste utwory /materiały prasowe

Justin Bieber i benny blanco połączyli swoje siły w studiu, a efektem jest wspólny singiel "Lonely". Za produkcję utworu odpowiadają blanco oraz Finneas, brat Billie Eilish.

"Benny i Finneas to wspaniali kompozytorzy, dlatego możliwość współpracy z nimi przy 'Lonely' to prawdziwy zaszczyt.



Szczerze mówiąc, słuchanie efektu końcowego nie jest dla mnie łatwe, bo przypomina mi, jak ciężko było przejść przez niektóre z rozdziałów, o których opowiadamy. Mam nadzieję, że historia z tego kawałka zachęci innych do głośnego opowiadania o tym, co przechodzimy" - tak Justin Bieber mówi o swoim najnowszym singlu.

"Bardzo się cieszę, że w końcu wydaliśmy ten utwór. Nie tylko dlatego, że to bardzo osobisty utwór dla Justina, FINEASSA i dla mnie, ale też dlatego, że każdy z nas czuje się od czasu do czasu kur***sko samotny, natomiast każdy zawsze próbuje grać Supermana, powstrzymywać swoje uczucia i zgrywać mocną osobę 24 godziny na dobę. Tymczasem to zupełnie w porządku, gdy czasami zdejmiesz pelerynę i użyjesz jako wielkiej pier***onej chusteczki, gdy tylko tego potrzebujesz" - dodał benny blanco.

Poprzedni singiel Justina Biebera, "Holy" w duecie z Chance the Rapper, trafił na szczyt Spotify Global Chart, odsłuchano go ponad 120 mln razy w tygodniu premierowym, utwór zapewnił też Justinowi rekord w liczbie odtworzeń klipu na YouTube w dniu premiery.



Ze średnią liczbą 55 mln słuchaczy miesięcznie w Spotify, Bieber jest jednym z najpopularniejszych światowych artystów w platformie. Niedawno przekroczył też 148 mln obserwujących na Instagramie. "Changes", piąty album studyjny wokalisty, zadebiutował na szczycie list sprzedaży w Stanach, a na całym świecie w pierwszym tygodniu sprzedano ponad milion egzemplarzy.