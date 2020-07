Julia Wieniawa w nowej odsłonie: Zobacz teledysk "SMRC"

Do sieci właśnie trafił minimalistyczny teledysk "SMRC" Julii Wieniawy. Aktorka i wokalistka pokazała się w zupełnie nowej odsłonie.

Aktorka i wokalistka Julia Wieniawa od dłuższego czasu pracuje nad debiutanckim albumem. W listopadzie 2018 r. wypuściła singel "Nie muszę" (właśnie pokrył się podwójną platyną), który zapowiadał szykowany materiał. Poznaliśmy też piosenki "Na zawsze" i "Oddycham". Głośnym echem odbił się też udział Wieniawy w akcji #hot16challenge2.

Teraz zaprezentowała mroczną balladę. W warstwie muzycznej utwór to przestrzenna elektronika, miejscami eksperymentalna. Obie zwrotki i refreny dopełnione zostają bardzo emocjonalną, ponad minutową partią skrzypiec w wykonaniu Magdaleny Laskowskiej.

Za produkcję singla "SMRC" ponownie odpowiada Wojtek Urbański (połowa duetu Rysy), natomiast za aranżację oraz bas Michał Sarapata (m.in. Salk).

Autorem minimalistycznego teledysku jest Przemek Dzienis, prywatnie narzeczony Moniki Brodki (m.in. Karaś/Rogucki, Brodka, Clock Machine).

"Utwór 'SMRC' zarejestrowaliśmy wspólnie z Julią na samym początku naszej współpracy. Później na wiele miesięcy trafił on 'do szuflady', aż do dziś, kiedy wreszcie możemy zaprezentować go szerszej publiczności. 'SMRC' i wcześniejszy singel 'Nie muszę' dopełniają się, dając pełny obraz naszych muzycznych horyzontów i wrażliwości artystycznej" - mówi Wojtek Urbański, producent i autor muzyki.

"Tekst piosenki pozostawia szerokie pole do interpretacji, w każdym odbiorcy zapewne będzie rezonował w inny sposób. Dla nas, jako twórców, była to podróż w głąb siebie, zrozumienie naszych ograniczeń i lęków. To piosenka o odrzuceniu, osamotnieniu oraz sposobie radzenia sobie z sytuacją wykluczenia. Może ona występować na mniejszą skalę, kiedy poddawani jesteśmy surowej, często niesprawiedliwej ocenie najbliższego otoczenia, naszych bliskich. Występuje też w sytuacji, kiedy mówimy o wykluczeniu całych grup społecznych. Remedium na to jest druga zwrotka, która snuje przewrotną wizją zwycięstwa, może nawet wzięcia symbolicznego odwetu..." - dodaje Julia Wieniawa.

Autorką tekstu jest Mery Spolsky.



Julia Wieniawa dała się poznać jako młoda aktorka obecna w popularnych produkcjach serialowych ("rodzinka.pl" skasowana wiosną tego roku przez TVP), coraz częściej można zobaczyć ją także na wielkim ekranie. Pod koniec 2016 roku do sprzedaży trafił album "Flirtini: Heartbreaks & Promises Vol. 3", na którym znalazł się utwór Julii Wieniawy i Zeppy Zepa zatytułowany "Na zawsze".

