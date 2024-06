Julia Wieniawa obecna jest w show-biznesie od kilkunastu lat. Spełnia się w roli aktorki, piosenkarki, influencerki internetowej, a od jakiegoś czasu także jurorki programu "Mam talent". Zasłynęła dzięki serialowi "Rodzinka.pl", emitowanemu przez TVP. Udział artystki w tak wielu branżach pozwolił jej na poznanie wielu gwiazd i wyrobienie sobie specyficznego zdania na ich temat.

Julia Wieniawa krytykuje innych celebrytów

Julia Wieniawa nie ukrywa swojej niechęci do niektórych osób z branży. Show-biznes jest dla niej miejscem, w którym nie sposób szukać znajomych i bliższych relacji. Już jakiś czas temu wypowiadała się w nieprzychylny sposób na temat celebrytów, których spotyka na ściankach i różnego rodzaju eventach.

"Nie przyjaźnię się za bardzo z ludźmi z show-biznesu, bo jest zepsuty i odklejony. Niektórzy ludzie są naprawdę odklejeni od rzeczywistości. Nie mówię o wszystkich, ale czasami, jak patrzę na te osoby, które wychodzą na ścianki, to sobie myślę: 'naprawdę, to są odklejeńcy'. Życzę im tego, żeby czasem zeszli na ziemię" - wyznała niegdyś wokalistka w programie "Zza Kulis" w radiu ChilliZet.

Celebryci nie mają do zaoferowania nic poza "ładną twarzą"?

Ostatnio artystka odwiedziła program Bartosza Boruciaka "RAPtowne Rozmowy", w którym ponownie oceniła innych celebrytów ostrymi słowami. Wyznała, że większość osób pojawia się w show-biznesie jedynie na chwilę i osiąga sukces dzięki "ładnej twarzy". Błyskawicznie jednak znikają oni z mediów, ponieważ nie mają do zaoferowania żadnego talentu.

"Zobacz, ile jest osób z programów telewizyjnych. One są na pół roku, trzy miesiące i ich nie ma. Mają mnóstwo followersów, a potem i tak nic nie robią, nie mają pracy, nie mają zleceń, nie mają reklam. Bo nie stoi za tym żadna inna wartość poza ładną twarzą na ładnym zdjęciu w ładnym świetle" - stwierdziła Julia Wieniawa.

Julia Wieniawa postawiła sprawę jasno

Wokalistka dokładnie opisała, czym różni się jej praca, od tego, co robią w internecie inni celebryci. "Dlaczego ja ciągle unoszę się na fali? Bo gram w filmach i serialach, bo robię muzykę, pokazuję moje życie od kuchni, że tańczę, chodzę na siłownię... To dlatego ludzi inspiruję, a nie dlatego, że mam followersów na Instagramie" - zaznaczyła Julia Wieniawa.

Wokalistka zdenerwowała się, gdy była zmuszona tłumaczyć w programie swój sukces. Różnice pomiędzy jej działaniami w show-biznesie i internecie a tym, co robią inni influencerzy, jest dla niej jasna i widoczna. "Wk***ia mnie wszechobecna płytkość i powierzchowność. To mnie wkurza, te bzdury w Internecie, challenge, jakieś idiotyzmy. (...) To nie chodzi o te social media, to nie chodzi o to, żeby mieć tych followersów, tylko o to, żeby za tym wszystkim kryła się jakaś wartość" - podsumowała artystka.