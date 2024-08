Julia Wieniawa ma za sobą trudne rozstanie z aktorem Nikodemem Rozbickim . Po zakończeniu związku i chwilach rozpaczy postanowiła skupić się na rozwijaniu swojej kariery i tworzeniu nowej muzyki. Nic tak nie pomaga na złamane serce, jak przelewanie słów na papier, co może potwierdzić sama piosenkarka.

Artystka niedawno podzieliła się ze swoimi słuchaczami teledyskiem do nowego singla "Popłyniemy". Okazuje się, że inspiracją do klipu były niedawne, zatrważające wydarzenia, które miały miejsce w jej prawdziwym życiu. Wideo przedstawia bowiem tajemniczą postać detektywa, co ma związek z wiadomością, którą jakiś czas temu otrzymała gwiazda.