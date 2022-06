Informacje o śmierci Julee Cruise przekazał pisarz i redaktor Edward Grinnan, prywatnie mąż 65-letniej wokalistki.

"Dzisiaj pożegnałem się z moją żoną Julee Cruise. Opuściła to królestwo na swoich warunkach. Bez żalu. Teraz ma już spokój. Zawsze była bardzo dumna ze swojej kariery i faktu, że ma obok siebie rodzinę. To był najlepszy czas w jej życiu zawodowym. Zawsze będzie za to wdzięczna. (...) Teraz wyruszyła w wieczną wędrówkę. Spoczywaj w pokoju, kochanie, przesyłam ci całą moją miłość" - napisał, dodając że puścił jej wówczas piosenkę "Roam" grupy B-52's.

Amerykanka w połowie lat 80. nawiązała współpracę z reżyserem Davidem Lynchem przy jego filmie "Blue Velvet". Wokalistkę polecił kompozytor Angelo Badalamenti. To właśnie ten duet był współodpowiedzialny za sukcesy piosenek wykonywanych przez Cruise.



Reżyser zaprosił ją do produkcji "Miasteczko Twin Peaks" - Cruise na ścieżce dźwiękowej zaśpiewała utwory "The Nightingale", "Into the Night", "The World Spins", "Rockin 'Back Inside My Heart" i wspomniany przebój "Falling" ( posłuchaj! ), który został nagrodzony nagrodą Grammy.



Pojawiła się również jako aktorka w "Twin Peaks" w jednej ze scen - jako wokalistka klubu nocnego, w którym często miały miejsce wydarzenia; później w prequelu "Twin Peaks: Ogniu krocz za mną".

Nie zabrakło jej także w kontynuacji serialu z 2017 roku "Twin Peaks: The Return". Nagrała cztery albumy i współpracowała z wieloma innymi artystami. W 2018 roku ogłosiła, że cierpi na toczeń, autoimmunologiczną chorobę, która zmusiła ją do wycofania się z życia zawodowego.