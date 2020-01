Juice WRLD: Ujawniono oficjalną przyczynę śmierci 21-letniego rapera

Zatrucie kodeiną i oksykodonem było oficjalną przyczyną śmierci rapera Juice WRLD-a. Raper zmarł w grudniu 2019 roku w wieku 21 lat.

Juice WRLD zmarł w wieku 21 lat /Amy Sussman /Getty Images

Juice WRLD naprawdę nazywał się Jarad Anthony Higgins. O śmierci rapera jako pierwszy poinformował serwis TMZ.com. Według jego informacji 21-lakte doznał ataku na lotnisku Midway w Chicago (wracał z Kalifornii prywatnym samolotem).

21-latkowi natychmiast udzielono pomocy medycznej i przetransportowano go do pobliskiego szpitala, jednak nie udało się go uratować.

Na samolot na lotnisku w Chicago czekali federalni agenci i miejscy policjanci, poinformowani, że na pokładzie może być przewożona broń i narkotyki. To właśnie w trakcie kontroli Juice doznał konwulsji. Jeden z agentów, po tym jak dowiedział się od jego dziewczyny, że zażył silny lek zawierający opioidy, podał raperowi Narcan.

Dziennik "Chicago Tribute" podał, że mężczyzna na krótko się ocknął, ale po przewiezieniu do pobliskiego szpitala stwierdzono zgon rapera.

Wyniki sekcji zwłok ujawniono w drugiej połowie stycznia 2020 roku. Według badań toksykologicznych raper zmarł w wyniku zatrucia się oksykodonem i kodeiną. Połączenie tych substancji doprowadziło do wstrząsu, po których raper doznał konwulsji.

Raper był uzależniony od silnych leków przeciwbólowych, o czym kilkukrotnie informował opinię publiczna

Juice WRLD pochowany został podczas prywatnej ceremonii pogrzebowej 13 grudnia.

"Uzależnienie nie ma granic, a jego wpływ wykracza dużo dalej poza samego walczącego. Jarad był synem, bratem, wnukiem i przyjacielem dla wielu ludzi, którzy bardziej niż cokolwiek innego chcieli zobaczyć, jak pokonuje uzależnienie" - tłumaczyła rodzina gwiazdora.