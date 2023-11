Judas Priest: Zobacz teledysk do singla "Trial By Fire"

"Trial By Fire" to drugi - po opublikowanym w październiku "Panic Attack" - singel z długo oczekiwanego, pierwszego od sześciu lat studyjnego albumu słynnej heavymetalowej formacji z Birmingham. Jak ujawniono do tej pory, na "Invincible Shield" znajdziemy także utwór tytułowy oraz kompozycję "The Serpent And The King".

Jak już informowaliśmy, następca płyty "Firepower" (2018 r.) ujrzy światło 8 marca 2024 roku nakładem Sony Music. "Invincible Shield" dostępny będzie m.in. w wersji CD, na winylu i kasecie oraz w całej gamie limitowanych i kolekcjonerskich zestawów.

Przypomnijmy, że nieco ponad trzy tygodnie po premierze "Invincible Shield" Judas Priest zagra koncert w Polsce w ramach kolejnej trasy po Starym Kontynencie. Weterani brytyjskiego metalu wystąpią 30 marca 2024 roku w Tauron Arenie w Krakowie. U ich boku zobaczymy Saxon i Uriah Heep, dwie inne legendarne formacje brytyjskiej sceny, które zagrają jako goście specjalni.

Do singla "Trial By Fire" nakręcono, właśnie wypuszczony, pierwszy oficjalny teledysk promujący album "Invincible Shield". Dynamiczny, utrzymany w czarno-białej konwencji wideoklip możecie zobaczyć poniżej: