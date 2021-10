Judas Priest: Richie Faulkner cudem przeżył. Jak się czuje gitarzysta legendy heavy metalu?

Na początku września w USA rozpoczęła się trasa "50 Heavy Metal Years", która wcześniej nie doszła do skutku przez pandemię koronawirusa. Grupa Judas Priest ( sprawdź! ) do początku listopada miała dać jeszcze kolejne ponad 20 występów w Ameryce Północnej. W lutym 2022 r. formacja ma powrócić do Europy, a 3 czerwca zaplanowano koncert w ramach Mystic Festival 2022 w Gdańsku.

Okazało się, że trasa została nagle przerwana z powodu zdrowotnych problemów gitarzysty Richiego Faulknera, który do zespołu dołączył w 2011 r. zastępując oryginalnego gitarzystę K.K. Downinga.

"Z ogromnym żalem musimy przesunąć pozostałą część naszej trasy w USA. Richie Faulkner ma poważne problemy zdrowotne z sercem, które spowodowały, że wylądował w szpitalu. Wszyscy wysyłamy wyrazy miłości do naszego Falcona życząc mu szybkiego powrotu do zdrowia" - taki komunikat opublikowała firma Chipster PR.

Teraz wracający do sił Richie Faulkner ujawnił, że jego stan był bardzo poważny.



"Kiedy oglądam materiały z Louder Than Life widzę na mojej twarzy dezorientację i ból, kótry poczułem grając 'Painkiller', gdy moja aorta pękła i zaczęła rozlewać krew do klatki piersiowej... Mój lekarz nazwał ten stan tętniakiem aorty i całkowitym rozwarstwieniem aorty. Z tego co później powiedział mi chirurg, ludzie z tym stanie z reguły nie trafiają do szpitala żywi..." - powiedział muzyk w rozmowie z serwisem Blabbermouth.

Judas Priest - Richie Faulkner przeszedł trwającą 10 godzin operację serca

41-letni gitarzysta błyskawicznie trafił do pobliskiego szpitala, gdzie przeszedł trwającą ponad 10 godzin operację na otwartym sercu.



"Pięć części w mojej klatce piersiowej zostało zastąpione elementami mechanicznymi. Teraz dosłownie jestem z metalu..." - dodaje Faulkner, który zastanawia się, co by mogło się wydarzyć, gdyby akurat wtedy zespół grał swój pełny, a nie festiwalowy, set.

"Niezależnie od okoliczności, kiedy oglądam ten materiał, prawda jest taka, że wiedząc to, co wiem teraz, widzę umierającego człowieka..." - podkreśla muzyk legendy brytyjskiego heavy metalu.

Faulkner podziękował fanom za otrzymane wyrazy wsparcia w trudnych chwilach. Na razie nie wiadomo jeszcze, kiedy muzyk będzie mógł wrócić na trasę.

Przypomnijmy, że grupa ma być główną gwiazdą przyszłorocznej edycji Mystic Festival w Gdańsku (2-4 czerwca 2022).



Judas Priest w obecnym wydaniu koncertowym to: Rob Halford (wokal), Ian Hill (bas), Scott Travis (perkusja) oraz gitarzyści Richie Faulkner (w 2011 r. zastąpił K.K. Downinga) i Andy Sneap, współproducent ostatniej płyty "Firepower". Ten ostatni w lutym 2018 roku zmienił Glenna Tiptona, u którego zdiagnozowano chorobę Parkinsona.