Joss Stone jest w ciąży. Ujawniła to niespodziewanie

"Mój Boże, jestem naprawdę przerażona" - mówi Joss Stone o swoich uczuciach związanych z faktem, że jest w ciąży. 33-letnia wokalistka spodziewa się swojego pierwszego dziecka.

Joss Stone spodziewa się dziecka /Astrida Valigorsky /Getty Images

Angielska soulowa wokalistka Joss Stone ( posłuchaj przeboju "Right to Be Wrong"! ) ma na swoim koncie siedem studyjnych albumów i współpracę z takimi artystami, jak: Robbie Williams, John Legend, Elton John, Sting czy Rod Stewart.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Joss Stone Right To Be Wrong

Współtworzyła też gwiazdorski projekt SuperHeavy, w składzie którego znaleźli się również Mick Jagger, Damian Marley, Dave Stewart (połowa Eurythmics) i A.R. Rahman (twórca muzyki do obsypanego nagrodami filmu "Slumdog. Milioner z ulicy").

Zadebiutowała w wielu 16 lat płytą z coverami "The Soul Sessions".

Przed wybuchem pandemii starała się odwiedzić z koncertami wszystkie kraje na świecie. W sumie dała 200 występów w tym w m.in. Korei Północnej czy pogrążonej w wojnie Syrii.

Uziemiona w domu przez koronawirusa rozpoczęła podcast "A Cuppa Happy", w którym przedstawia swoją filozofię życia, dzieląc się z fanami m.in. przemyśleniami na temat szczęścia. "Spędziłam tak dużą część mojego życia myśląc o tych sprawach - śpiewając o miłości, rozstaniach i związkach" - tłumaczyła swój pomysł wokalistka.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. SuperHeavy Miracle Worker

W rozmowie z goszczącą w jej programie z pisarką i zwolenniczką zdrowego odżywiania Ellą Mills niespodziewanie ujawniła, że spodziewa się dziecka. Jej rozmówczyni była wówczas na końcówce ciąży (w październiku urodziła drugą córkę).



"Nie znam zbyt wielu ciężarnych kobiet. Jestem w 17. tygodniu i właśnie przestało mi być przez cały czas niedobrze" - zdradziła.

"Budzę się w środku nocy z uczuciem: 'O mój Boże, jestem naprawdę wystraszona'. Przeraża mnie myśl, że będę musiała wypchnąć z siebie dziecko" - dodała Stone.

Ojcem dziecka jest obecny partner wokalistki o imieniu Cody. Wcześniej spotykała się z m.in. Beau Dozierem (syn legendarnego producenta Motown Lamonta Doziera) i muzycznym promotorem SiChai.