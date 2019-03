Joss Stone wystąpiła w Korei Północnej. Unikatowe zdjęcia [INSTAGRAM]

W ramach swojej światowej trasy koncertowej brytyjska wokalistka Joss Stone odwiedziła mocno izolowaną dla zachodnich turystów Koreę Północną. Gwiazda zaśpiewała w jednym z barów w stolicy - Pyongyangu.

Brytyjska wokalistka Joss Stone chce zagrać we wszystkich państwach świata. W ciągu ostatnich pięciu lat wystąpiła już w ponad 175 krajach, w tym m.in. w pogrążonej w wojnie Syrii. Dodajmy, że Joss 5 lipca pojawi się także w Polsce - będzie jedną z gwiazd Młyn Jazz Festival w Wadowicach.



Teraz Stone stała się jednym z pierwszych wykonawców z Zachodu, który może pochwalić się występem w Korei Północnej.

O koncercie w jednym z barów w Pyongyangu poinformowała we wtorek (12 marca) z lotniska w Pekinie. Dzień później była już w Korei Północnej.

"Cieszę się, że muzyka soul wciąż jest żywa i łączy ludzi" - napisała wokalistka jeszcze z Turkmenistanu.

Ze względu na ograniczony dostęp do internetu w komunistycznej Korei, materiały dokumentujące historyczną wizytę Joss w tym kraju opublikował na swoim Instagramie Simon Cockerell, organizator wycieczek po tym zamkniętym kraju (w sumie odwiedził Koreę już blisko 180 razy).

"Unikatowy występ, wspaniały show, coś naprawdę wyjątkowego! Zróbmy to jeszcze raz z całym zespołem przed tysiącami lokalnych fanów w niedalekiej przyszłości" - napisał Cockerell.

Joss Stone wcześniej zapowiadała, że uczy się tekstu lokalnej folkowej piosenki "Arirang", która nazywana jest nieoficjalnym hymnem obu Korei - Północnej i Południowej.

Zdjęciem ze Stone pochwalił się też Colin Crooks, brytyjski ambasador w Korei Północnej, który przypomniał, że Wielka Brytania odradza swoim obywatelom wizyty w tym kraju.

Wcześniej Koreę Północną odwiedzili m.in. koszykarz Dennis Rodman i jeden z członków Monty Pythona Michael Palin.



Dyskografię Joss Stone zamyka siódmy studyjny album "Water For Your Soul" z lipca 2015 r. Płyta wzbogacona jest o elementy reggae i hiphopu.

Przy tym materiale wokalistka współpracowała z m.in. Damianem Marleyem (razem współtworzyli gwiazdorską supergrupę SuperHeavy) i Dennisem Bovellem. Album tworzony był przez cztery ostatnie lata, na podstawie doświadczeń ze światowych podróży i emocjonalnych przygód Brytyjki.



"Zawsze uwielbiałam reggae. Damian dał mi pewność siebie, aby odważnie przejść przez te drzwi" - podkreśla Joss.

Syn Boba Marleya współtworzył utwór "Love Me" i zaśpiewał w "Wake Up".

Na płycie nie brakuje również delikatnych soulowych brzmień, charakterystycznych dla Stone. "To naprawdę kombinacja wszystkich rzeczy, które lubię" - wyjaśnia wokalistka.

Joss Stone w wieku 15 lat podpisała umowę z poważną wytwórnią płytową i rok później wydała swój debiutancki album "The Soul Sessions".

Jej płyty sprzedały się w nakładzie ponad 14 milionów na całym świecie. W dorobku ma m.in. dwie statuetki Brit Awards, nagrodę Grammy oraz kolejne cztery nominacje.

