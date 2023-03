Josh Homme walczy o prawa do opieki nad dziećmi. Rockman wydał oświadczenie

Josh Homme, wokalista i gitarzysta znany m.in. z zespołu Queens of the Stone Age, od lat toczy batalię sądową z byłą żoną - Brody Dalle, wokalistką The Distillers.

W 2021 roku sąd odrzucił próbę wydania przez Dalle zakazu zbliżania się muzyka do ich młodych synów, Orrina i Wolfa. W międzyczasie nastoletnia córka pary, Camille, samodzielnie złożyła wniosek o zakaz zbliżania się dla Josha Homme, twierdząc, że fizycznie i emocjonalnie znęca się on nad rodziną. Muzyk miał grozić Dalle i jej partnerowi, Gunnerowi Foxxowi. Półtora roku później o sprawie znowu staje się głośno.

Josh Homme (Queens of the Stone Age) walczy o prawa do opieki nad dziećmi. Muzyk wydał oświadczenie

Za pośrednictwem swojego publicysty, Homme wydał długie oświadczenie na temat walki o opiekę nad dziećmi.

"W marcu 2022 roku sąd rodzinny w Los Angeles przyznał Joshowi Homme'owi wyłączną opiekę prawną nad całą trójką dzieci, a obecnie znajdują się one pod opieką ojca i jego rodziców" - czytamy w oświadczeniu.

"Brody Dalle otrzymała możliwość do nadzorowanych wizyt z ich najmłodszym dzieckiem w okresie przejściowym. Homme pozostanie jedynym opiekunem prawnym wszystkich małoletnich dzieci do czasu przesłuchania w sprawie opieki nad dziećmi, które odbędzie się jesienią 2023 roku. Wtedy to Sąd Rodzinny w Los Angeles określi stałe rozwiązanie sytuacji" - pisze pełnomocnik muzyka.

Jak czytamy w oświadczeniu, z powodu nieokreślonych działań Dalle i Foxxa, które "nie tylko wyrządziły dzieciom krzywdę emocjonalną, ale także naraziły je na wielkie niebezpieczeństwo", 16 marca tego roku sąd wydał w imieniu Josha Homme'a, jego rodziców i trójki dzieci zakaz zbliżania się dla byłej żony na najbliższe 23 miesiące. Z oświadczenia dowiadujemy się również, że Foxx sporządził i złożył w imieniu Orrina i Wolfa zakaz zbliżania się dla Josha Homme'a z 2021 roku, fałszując podpis swojej partnerki. Kobieta miała być tego świadoma. Foxx rzekomo stał również za zakazem zbliżania się rockmana do starszej córki, który został później uchylony "na prośbę dziecka i za pośrednictwem jej własnego obrońcy".

"Wszystkie zarzuty stawiane Joshowi Homme przez Brody Dalle i Gunnera Foxxa lub w imieniu dzieci Homme były wielokrotnie badane przez lokalne organy ścigania" - czytamy w oświadczeniu.

Dowiadujemy się także, że dzieci muzyka są reprezentowane przez ich własnych, wyznaczonych przez sąd radców prawnych. Sąd Rodzinny w Los Angeles ustalił, że w najlepszym interesie dzieci jest pozostanie pod opieką ojca.