Joni Mitchell wyróżniona Nagrodą Gershwina. W jakim stanie jest wokalistka?

Prestiżowe wyróżnienie, którego pełna nazwa brzmi: The Library of Congress Gershwin Prize for Popular Song, wręczane jest od 2007 r. kompozytorowi lub wykonawcy za "całokształt wkładu w muzykę popularną". Według zapowiedzi Biblioteki Kongresu – która w USA pełni funkcję biblioteki narodowej - Joni Mitchell ma ją odebrać 1 marca w trakcie specjalnego koncertu, w którym uczestniczyć ma wiele gwiazd muzycznych. Z kolei 31 marca wydarzenie to zostanie nadane w amerykańskiej telewizji publicznej PBS.

Joni Mitchell /Kevin Mazur/Getty Images) /Getty Images