Podczas tegorocznego, legendarnego Newport Folk Festival odbył się specjalny, 13-piosenkowy koncert ku czci Joni Mitchell. Wielkie było zdziwienie fanów, gdy podczas setu Brandi Carlile na scenie pojawiła się sama Mitchell!

Joni Mitchell pokazała się publicznie. Jak dziś wygląda?

Od czasu, gdy ogłosiła, że cierpi na tętniaka mózgu w 2015 roku zawiesiła sceniczne występy. Pojawiła się publicznie jedynie raz, podczas tegorocznych Grammy Awards. Otrzymała tam statuetkę MusiCares Person of the Year 2022, a także za "Najlepszy Album Historyczny" za jej retrospektywny album, "Joni Mitchell Archives, Vol 1: The Early Years (1963-1967)".

Reklama

Wideo Joni Mitchell - Blue

Przez cały występ siedziała na przygotowanym sepcjalnie na tę okazję tronie, a inni artyści wykonywali jej utwory. Wśród nich - wspomniana Brandie Carlile, ale też Marcus Mumford, Wynonna Judd, duet Lucius, Blake Mills, Taylor Goldsmith i inni. W końcu Mitchell dołączyła w dwóch piosenkach, "A Case of You" i "Just Like This Train". W trakcie tego drugiego utworu zagrała również solo na gitarze.

Zobacz fragment występu.

Dzień wcześniej niespodziewanie podczas koncertu Nathaniela Rateliffa i The Night Sweats pojawił się będący na muzycznej emeryturze Paul Simon, który zaśpiewał z nimi 4 piosenki.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. The Rolling Stones - Wild Horses (15.07.2022, Wiedeń) INTERIA.PL

Czytaj również:

Phil Collins w złym stanie. Szokujące zdjęcia