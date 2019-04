John Porter i Wojtek Mazolewski (płyta "Philosophia"). Posłuchaj singla "Don't Ask Me Question"

Poniżej możecie posłuchać utworu "Don't Ask Me Questions", który jest pierwszą zapowiedzią wspólnej płyty Johna Portera i Wojtka Mazolewskiego. Album otrzymał tytuł "Philosophia".

John Porter i Wojtek Mazolewski nagrali wspólną płytę /VIPHOTO / East News

John Porter gościnnie wystąpił w utworze "Polish Girl" na solowej płycie Wojtka Mazolewskiego - "Chaos pełen idei" z listopada 2016 r.

Ich drogi skrzyżowały się także w zespole Me And That Man - powstałym w 2016 r. wspólnym projekcie Adama Nergala Darskiego (lider metalowej grupy Behemoth) i Johna Portera. W pierwszym składzie u ich boku pojawili się Wojtek Mazolewski (bas, kontrabas) i Łukasz Kumański (Fuzz, Proghma-C; instrumenty perkusyjne). Mazolewskiego w koncertowym składzie szybko zmienił pochodzący z Włoch Matteo Bassoli (Proghma-C, eks-Blindead).



Rok po premierze wspólnej płyty "Songs Of Love And Death" z marca 2017 r. okazało się, że drogi Nergala i Portera się rozeszły. Pochodzący z Walii i od lat mieszkający w Polsce muzyk kontynuował swoją solową karierę.

Teraz Porter ujawnił, że wkrótce ukaże się jego wspólna płyta z Mazolewskim, stojącym na czele Wojtek Mazolewski Quintet i Pink Freud.

10 kwietnia premierę miał ich pierwszy singel "Don't Ask Me Questions".

"'Don't Ask Me Questions', to piosenka o szukaniu przez samego siebie nieosiągalnej 'idealnej miłości'. Szukam dalej, uparcie uznając, że nic nie wiem - tak jak wielu mędrców przede mną. 'Don't Ask Me Questions' to jeden z pierwszych utworów, który ja i Wojtek zrobiliśmy razem i jest to dobry przykład na to, jaką energię włożyliśmy w nasz projekt" - mówi John Porter.

"To utwór o nas samych, o naszych poszukiwaniach i potrzebie prawdziwej przyjaźni. Kiedy zaczęliśmy grać ten riff, od razu pojawiła się dobra energia. To co się rodziło, powodowało gęsia skórkę. Czuliśmy, że uzupełniamy się idealnie i idziemy w dobrą stronę. Powstał zróżnicowany dynamicznie utwór ze zmianami tempa i nastroju, który pędzi po emocjach w poszukiwaniu szczęścia" - dodaje Wojtek Mazolewski.

Porter w latach 2003-15 tworzył duet na scenie i poza nią z Anitą Lipnicką (mają 13-letnią córkę Polę). Razem z byłą wokalistką Varius Manx wydał trzy duże płyty ("Nieprzyzwoite piosenki" 2003, "Inside Story" 2005, "Goodbye" 2008), EP-kę "Other Stories" (2006) i składankę "All The Stories" (2006).

Dyskografię muzyka zamyka do tej pory "Honey Trap" z października 2014 r.

