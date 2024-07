Do tragicznego wypadku doszło 13 lipca w brazylijskiej miejscowości Salinopolis, podczas występu w hotelu Solar. W trakcie koncertu, do Sasakiego podszedł fan w przemoczonej koszulce. Niestety, ich spotkanie miało dramatyczne konsekwencje. Ayres Sasaki, będąc na scenie, przytulił fana. Woda z mokrej koszulki zetknęła się z kablem elektrycznym, co doprowadziło do porażenia prądem. Wokalista zginął na miejscu.