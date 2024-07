Miał poważny wypadek. Właśnie wyznał, co z nim się stało

Było to dla niego pierwsze doświadczenie związane z brakiem możliwości ruchu, co spowodowało nasilenie stanów lękowych i potrzebę odzyskania kontroli nad własnym życiem.

Szczęśliwie już w styczniu Smith był widziany na ulicach Nowego Jorku, gdy korzystając z laski i nosząc usztywnienie na prawej nodze, udał się na jeden z pierwszych spacerów. Jak sam przyznał, te trudności zmusiły go do skupienia się na swoim zdrowiu.

Pomimo poważnego urazu, Sam Smith planuje powrót na scenę w przyszłym miesiącu. W kwietniu 2024 roku ogłoszono, że Smith wystąpi na BBC Proms. Artysta przygotowuje się do wykonania utworów z debiutanckiego albumu "In the Lonely Hour" z 2014 roku, by uczcić dziesiątą rocznicę wydania płyty.