Lenny Kravitz ma już 60 lat na karku, lecz niejeden muzyk mógłby pozazdrościć mu energii na scenie. Artysta wciąż jest w genialnej formie i choć zadebiutował 35 lat temu, to w dalszym ciągu podbija serca fanów na całym świecie. Jednocześnie przygląda się temu, co dzieje się na współczesnym rynku. Z pewnością martwi się tym, czy kolejne pokolenie muzyków będzie w stanie udźwignąć historyczny rockowy dobytek i pozwoli przetrwać temu gatunkowi.

Od wielu lat w mediach trwa dyskusja na temat tego, czy rock and roll jeszcze żyje. Wielu fanów tego gatunku muzycznego zastanawia się, czy wraz z odchodzeniem w niepamięć kultowych zespołów metalowych i rockowych, odchodzi również kultura ciężkiego grania. Lenny Kravitz subtelnie zabrał głos w tej sprawie. W swoich mediach społecznościowych opublikował post, za pośrednictwem którego dał znać odbiorcom, co sądzi na temat tej dyskusji.

W opisie zdjęcia na Instagramie Lenny Kravitz zawarł wymowne słowa, którymi podsumował dyskusję na temat umierającego rock and rolla. "Rock and roll NIE umarł" - napisał legendarny artysta. Jego zdaniem zespoły takie jak Greta Van Fleet i Måneskin są przyszłością tego gatunku i dzięki nim będzie on żył jeszcze przez co najmniej następne pokolenie.