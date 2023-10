Piątą płytę progresywnych, eksperymentalnych deathmetalowców z Arizony, podobnie jak trzy poprzednie, wyprodukował Jason Suecof we florydzkim studiu Audiohammer.



"Moon Healer" będzie pierwszym albumem zespołu z udziałem nowego perkusisty Navene'a Koperweisa (eks-Animosity), który grał niegdyś u boku Jonny'ego Davy'ego, wokalisty Job For A Cowboy, w progresywnym deathmetalowym projekcie pobocznym Fleshwrought (jedyna płyta "Dementia / Dyslexia" z 2010 roku dla Metal Blade Records).

Muzyk z San Francisco był sesyjnym bębniarzem Machine Head i Whitechapel, znany jest także z deathcore'owego duetu Entheos, który w marcu wydał w barwach wytwórni Metal Blade trzeci longplay "Time Will Take Us All".



Następca płyty "Sun Eater" (2014 r.) trafi do sprzedaży 23 lutego 2024 roku pod banderą Metal Blade Records (CD, na winylu, cyfrowo).

Job For A Cowboy podzielili się właśnie z fanami nowym utworem "The Forever Rot", którego możecie posłuchać poniżej:



Wideo Job for a Cowboy - The Forever Rot (Official)

Nie zapomnijcie też sprawdzić teledysku do wydanego pod koniec sierpnia, pierwszego singla "The Agony Seeping Storm":

Clip Job For A Cowboy The Agony Seeping Storm

Job For A Cowboy - szczegóły albumu "Moon Healer" (tracklista):

1. "Beyond The Chemical Doorway"

2. "Etched In Oblivion"

3. "Grinding Wheels Of Ophanim"

4. "The Sun Gave Me Ashes So I Sought Out The Moon"

5. "Into The Crystalline Crypts"

6. "A Sorrow-Filled Moon"

7. "The Agony Seeping Storm"

8. "The Forever Rot".