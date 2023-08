Joanna Liszowska to aktorka, wokalistka i prezenterka telewizyjna. Nigdy nie kryła się z tym, że jej wielką pasją, obok aktorstwa, jest muzyka. Choć widzowie znają ją m.in. z serialu "Przyjaciółki", to nieraz publiczność mogła ją nie tylko oglądać, ale też słuchać podczas spektakli muzycznych.



Debiutowała na deskach Teatru Wielkiego-Opery Narodowej w spektaklu muzycznym "Siedem grzechów głównych" Kurta Weila w reżyserii Janusza Wiśniewskiego. Widzowie mieli okazję przekonać się o jej wokalnych umiejętnościach podczas programu "Jak oni śpiewają", w którym zdobyła główną nagrodę - Brylantowy Mikrofon (2007). W 2012 r. pojawiła się w drugiej edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" , zajmując trzecie miejsce.

W 2018 r. zasiadła gościnnie w jury tego show Polsatu, a trzy lata później zaśpiewała w świątecznej edycji.



Śpiewająca aktorka ma w dorobku takie sukcesy jak trzecie miejsce na Przeglądzie Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu, główna nagroda na Festiwalu Interpretacji Piosenek Agnieszki Osieckiej w Sopocie oraz Grand Prix na Festiwalu Piosenki Artystycznej w Rybniku.

Gościnnie zaśpiewała na płycie Piotra Rubika "RubikOne" ( posłuchaj piosenki "Teraz wiem"! ), wystąpiła też w duecie z Maciejem Maleńczukiem na albumie "Ona i on".

Teraz została wokalistką nowej grupy Lisha & The Men. Warszawsko-gdyńskie trio tworzą z nią gitarzysta, producent i kompozytor muzyki filmowej Piotr "Miki" Mikołajczak oraz gitarzysta, kompozytor i producent Tomek "Konfi" Konfederak.

Piotr Mikołajczak znany jest ze ścieżek dźwiękowych do filmów i seriali m.in. "Syn Królowej Śniegu", "Babilon", "Leśniczówka" i "Archiwista". Jako autor piosenek współpracował m.in. z Edytą Górniak, Krzysztofem Cugowskim, Piotrem Cugowskim oraz Krzysztofem Kiljańskim.

Z kolei Tomek "Konfi" Konfederak był współtwórcą popularnego na początku XXI wieku zespołu Ha-Dwa-O! . Z kolei jako twórca piosenek współpracował z m.in. Kasią Popowską i Sarsą , pisząc dla nich takie przeboje jak m.in. "Przyjdzie taki dzień", "Naucz mnie", "Indiana" czy "Zapomnij mi".

Pod nowym szyldem twórcy postanowili połączyć swoją pasję do muzyki, łącząc w niej elementy muzyki soft lat 70., folku, muzyki filmowej i popu lat 90. Obecnie muzycy pracują nad debiutanckim albumem, którego efekty będzie można usłyszeć w tym roku. Pierwszym singlem będzie piosenka "Zatańcz", którą grupa zaprezentuje premierowo podczas pokazywanego przez TVN Top of the Top Festival w Sopocie (koncert "Summer Vibes" 22 sierpnia).

"Początek nowej przygody muzycznej... Nie wiem jak Wy ale ja umieram z ciekawości co z tego wyniknie... Najważniejsze mamy: miłość do muzyki, poczucie humoru i only good vibes" - napisała na Instagramie Joanna Liszowska.



W studiu zespół wspierają Leon Krześniak (wokalista znany z udziału w "The Voice of Poland" i współpracy z Zalią i Ignacym) oraz inżynier dźwięku Josh Harris (m.in. Seal, The Killers, LCD Soundsystem).