Zespół Paktofonika powstał w 1998 roku w Katowicach. W jego skład weszli: Piotr "Magik" Łuszcz, Sebastian "Rahim" Salbert i Wojciech "Fokus" Alszer. W 2000 roku ukazał się album "Kinematografia", który szybko stał się kultową pozycją w historii polskiej muzyki.



"Jestem Bogiem", ale to disco polo

Jednym z najpopularniejszych nagrań Paktofoniki jest utwór "Jestem Bogiem". Za sprawą sztucznej inteligencji do sieci trafiła przeróbka utworu w wersji... disco polo.

Do nagrania dołączono nawet teledysk, na którym widać nagraną VHS-em imprezę z początku lat 90.

Internauci szybko zaczęli wyrażać swoją opinię. "Nie mogę uwierzyć, że Paktofonika zrobiła cover tego", "Tańczyło się do tego w 93 w Jarocinie, piękne czasy", "No nareszcie Paktofonika w wersji, której da się słuchać" - żartowali. "Gdyby Magik to słyszał, to by z grobu wstał", "I już wiemy co od teraz będzie najpopularniejszym kawałkiem hip-hopowym 2024" - komentowali inni.