24 listopada 2021 roku Jessie J opublikowała na Instagramie przejmujący wpis, w którym ujawniła, że straciła ciążę. Gwiazda, która od wielu lat marzyła o tym, by zostać mamą, o poronieniu dowiedziała się w czasie rutynowego badania USG.

"Rozpacz jest przytłaczająca. Wiem, że miliony kobiet na całym świecie odczuwają lub odczuwały ten sam ból. Łączę się z wami w tym bólu, czując ogromną więź zarówno z tymi z was, które znam osobiście, jak i tymi, których nie znam. Bo to najbardziej dojmująca samotność, jaką można czuć" - napisała wokalistka.

Rok po poronieniu Jessie J opublikowała na Instagramie relację, w której wyznała, że nadal nie uporała się ze stratą wyczekanego dziecka.

"Żałoba to taka dziwna i osobista podróż. Dokładnie rok temu lekarz powiedział mi, że nie słychać już bicia serca. Chociaż mogę teraz opowiedzieć tę historię bez płaczu, staram się także dostrzec pozytywne rzeczy, które przyniosło mi to doświadczenie - siłę, mądrość, empatię. To wciąż boli. Cały dzień myślałam o tych wszystkich rodzinach, które przeszły to, co ja. Podziwiam waszą niesamowitą siłę. Czas pomaga, ale ten ból nigdy nie znika. Przesyłam wyrazy miłości każdemu, kto poznał to cierpienie oraz mojemu małemu aniołkowi. Czuję twoją obecność każdego dnia" - wyznała wokalistka.

Jessie J pierwotnie planowała wychować swoją pociechę w pojedynkę. Kilka miesięcy po ujawnieniu informacji o stracie ciąży gwiazda zdradziła jednak, że już nie chce być samotną matką.

"To było potwornie bolesne. A najstraszniejsza w tym wszystkim była samotność. Dziś wiem, że nie powinnam była przeżywać tego bez bliskiej osoby u boku. Zrozumiałam, że muszę znaleźć kogoś, kto pragnie dziecka tak samo mocno, jak ja" - wyznała artystka. W kwietniu Jessie J potwierdziła krążące od jakiegoś czasu plotki na temat swojego nowego związku. Piosenkarka spotyka się obecnie z koszykarzem Chananem Safirem Colmanem.

