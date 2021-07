Jennifer Lopez z teledyskiem do "Cambia El Paso". To utwór o jej głośnym rozstaniu?

Do sieci trafił wspólny teledysk Jennifer Lopez i Rawu Alejandro do utworu "Cambia El Paso". Piosenka według niektórych fanów może opowiadać o kolejnym etapie w życiu wokalistki, który rozpoczął się po rozstaniu z Alexem Rodriguezem.

Jennifer Lopez pokazała nowy teledysk /Amy Sussman /Getty Images

Utwór "Cambia El Paso" (sprawdź!) opowiada o "pójściu naprzód".

"Ta piosenka jest o zmianie i niebaniu się zrobienia kroku do przodu. Rób to, co masz robić. Jeśli coś nie gra w twoim życiu, cokolwiek by to nie było, zrób krok i tańcz" - komentowała w SiriusXM Lopez.

To pierwszy singel Jennifer Lopez od listopada 2020 roku. Wtedy też światło dzienne ujrzał numer "In The Morning" (posłuchaj!).

W nowym utworze J.Lo słyszymy też Rauw Alejandro - portorykańskiego rapera, wokalistę i autora piosenek. W przeszłości współpracował m.in. z Nickym Jamem, Anuelem AA, Natti Natashą, Seleną Gomez i Ozuną. Jego teledyski zdobywają po kilkaset milionów wyświetleń.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jennifer Lopez AFP

Jennifer Lopez ostatecznie żegna się z Alexem Rodriguezem?

Część fanów wokalistki twierdzi, że otwarcie nowego etapu w życiu może dotyczyć odwołanych zaręczyn z Alexem Rodriguezem. Gwiazdorska para oficjalnie rozstała się w kwietniu tego roku, wcześniej od dłuższego czasu planowali ślub, który uniemożliwiła im pandemia. Obecnie wokalistka spotyka się z byłym mężem Benem Affleckiem.



O tym, co dzieje się w jej życiu i karierze Lopez opowiedziała dziennikarzowi muzycznemu Zane Lowe’owi z Apple Music 1.



"Jestem super szczęśliwa. Chcę, aby ludzie, którzy się o mnie troszczą, a ja bardzo troszczę się o nich, wiedzieli, że znalazłam się w tym miejscu swojego życia, w którym czuję się świetnie sama ze sobą" - stwierdziła. "To najlepszy czas mojego życia" - mówiła.

"Kocham swoje obecne życie. Kocham to, co robię i to, gdzie jestem. Kocham osobę, którą nieustannie się staję. I ten rodzaj radości, szczęścia, ten rodzaj miłości zawsze mnie inspirował" - dodała.