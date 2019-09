Jennifer Lopez w wyciętej kreacji na pokazie mody Versace. Pokazała jeszcze więcej

Podczas tygodnia mody w Mediolanie Według Jennifer Lopez zrobiła furorę występując w kultowej sukni sprzed 19 lat.

Jennifer Lopez podczas Milan Fashion Week - 20 września 2019 r. /Vittorio Zunino Celotto /Getty Images

Jennifer Lopez zaskoczyła wszystkich zgromadzonych, gdy na pokazie mody Versace przeszła po wybiegu, w niemalże identycznej sukni, jaką miała na sobie 19 lat temu.

Patrząc na gwiazdę aż trudno uwierzyć, że 24 lipca skończyła ona 50 lat.

W 2000 roku na rozdaniu nagród Grammy, Lopez pojawiła się w nieziemskiej zielonej kreacji od Versace, którą wywołała niemałe poruszenie. Jej stylizacja była na językach niemal wszystkich jeszcze długo po wydarzeniu. Bardzo wycięty dekolt, odsłaniał jej wówczas praktycznie cały brzuch.

Zdjęcie Jennifer Lopez na gali Grammy - 23 lutego 2000 r. / Bob Riha Jr / Getty Images

Niemal 20 lat później, J.Lo pojawiła się na pokazie mody domu Versace w Mediolanie, gdzie odbywa się aktualnie Fashion Week. Była tam jednak nie gościem, a modelką! Artystka zamknęła pokaz, wychodząc na wybieg w sukni, niemalże identycznej jak ta kultowa z 2000 roku. Publiczność zaniemówiła, gdy piosenkarka pewnym krokiem przeszła prezentując jeszcze bardziej wyciętą kreację.

Jennifer Lopez kończy 50 lat.

Jennifer Lopez obecna jest na scenie od ponad 30 lat. Filmy z jej udziałem przyniosły dochód blisko 3 mld dolarów, a jej płyty sprzedały się w nakładzie przekraczającym 80 mln egzemplarzy.



W dorobku 50-letnia Lopez ma takie przeboje, jak "If You Had My Love", "I'm Real", "On the Floor", "Jenny from the Block", "Play" czy "All I Have".

Dyskografię Amerykanki zamyka album "A.K.A.", który miał premierę w czerwcu 2014 roku. Obecnie Lopez pracuje nad nową płytą, "Por Primera Vez". Ostatnio można ją było oglądać w serialu "Uwikłana", emitowanym także w Polsce. Wkrótce w kinach pojawi się film "Ślicznotki" z J.Lo w roli głównej.

Majątek Lopez szacowany jest na 150 mln dolarów. Obiektem zainteresowania mediów przez całą karierę piosenkarki było jej życie prywatne. Lopez była trzykrotnie zamężna, a przez dwa lata tworzyła parę z aktorem Benem Affleckiem. Następnie poślubiła Marca Anthony'ego, a w 2008 r. urodziła bliźnięta, Maximiliana i Emme. Po 7 latach małżeństwa para się rozstała, a w 2014 sformalizowała rozwód. Obecnie związana jest z Alexem Rodriguezem.