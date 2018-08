Jennifer Lopez otrzyma Michael Jackson Video Vanguard Award 2018

Jennifer Lopez została laureatką specjalnej nagrody Michael Jackson Video Vanguard Award. Amerykańska wokalistka odbierze ją podczas rozdania tegorocznych statuetek MTV Video Music Awards w Nowym Jorku.

Jennifer Lopez podbija serca fanów już od niemal 30 lat /John Parra /Getty Images

Michael Jackson Video Vanguard Award przyznawane jest za całokształt twórczości. W tym roku wyróżniona nim zostanie Jennifer Lopez.

Reklama

W poprzednich latach nagrodę tę otrzymali m.in. Michael Jackson, Madonna, Peter Gabriel, Guns N' Roses, Beastie Boys, Britney Spears, Justin Timberlake, Beyonce, Kanye West czy Rihanna.

Jennifer Lopez odbierze nagrodę podczas tegorocznej ceremonii rozdania statuetek MTV Video Music Awards, która odbędzie się 20 sierpnia w Nowym Jorku w Radio City Music Hall.

Latynoska wokalistka w tym roku ma również szansę na dwie statuetki Video Music Awards za swój nowy singel "Dinero".

Clip Jennifer Lopez Dinero ft. DJ Khaled, Cardi B

Muzycznie Jennifer Lopez zadebiutowała w 1999 roku płytą "On The 6". Album okazał się ogromnym sukcesem komercyjnym.



Tytuł pierwszej płyty Lopez pochodzi od numeru pociągu, którym wokalistka dojeżdżała do centrum na przesłuchania i lekcje tańca. "Tak właśnie zaczęłam swą podróż. W chybotliwym wagoniku metra" - mówiła sama artystka.