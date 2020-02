Jędker kończy karierę. Raper nie ma za co żyć

Znany z WWO i Zip Skład oraz Monopolu Jędker ogłosił, że kończy karierę. Stało się to po ostrej wymianie komentarzy z Wujkiem Samo Zło, któremu raper zarzucił torpedowanie jego działalności przez ostatni rok. Jędker dodał też, że ma gigantyczne problemy finansowe.

Jędker ma poważne problemy finansowe /Artur Barbarowski/Agencja SE / East News

Przypomnijmy, że kariera Jędkera, jednego z najważniejszych przedstawicieli polskiej sceny rapowej lat 90. (działał z WWO, Zip Skład), uległa załamaniu po założeniu przez niego projektu Monopol wraz z Robertem M, Czarnym HiFi i DJ-em Endo.

Monopol wydał trzy albumy - "Product of Poland 100%", "Remixed in Poland" oraz "Eko", a listy przebojów podbijały single "Lans" i przede wszystkim "Zodiak na melanżu".

O ile komercyjnie Monopol osiągnął sukces, tak w środowisku hiphopowym na Jędkera spadły gromy. W tamtym czasie nie do pomyślenia było, że któryś z raperów może działać w taki właśnie sposób, jak Jędker i jego zespół. Raperowi zarzucano zaprzedanie się komercji i tworzenie disco polo. Bezpardonowa krytyka sprawiła, że mówiło się nawet o swego rodzaju banicji dla członka WWO.



W 2012 roku Jędker zawiesił działalność projektu Monopol, a sam po przerwaniu kariery muzycznej wyjechał do Australii. Po kilku latach raper wrócił do kraju, a na początku 2019 roku ukazał się jego album "X", który jednak przeszedł bez echa.

Na w lutym na Instagramie Jędker opublikował wyniki słuchalności jego utworów na Spotify. W grudniu 2019 roku numery Jędkera odtworzyło 26,5 tys. osób, a przy oskarżył Wujka Samo Zło o niszczenie jego kariery.

"Ciekawostka. Na tylu słuchaczy nie zagrałem ani jednego koncertu w 2019. Nie było nawet jednego zaproszenia. Nie zarobiłem też ani grosza, centa czy złotówki. Jaką siłę przekazu ma pseudofreestyle’owiec, pseudodziennikarz, który zabronił na łamach jakiegoś podcastu zapraszać mnie do grania w PL. I tak poszło. Nie mam za co jeść, czy za co się leczyć. Od półtora roku walczę o każdą kanapkę czy papierosa" - stwierdził raper.



WSZ odpowiedział, że wszystkiemu winny jest sam Jędker.

"Jędker obwinia mnie o swoją życiową porażkę. To przeze mnie nie ma co jeść, przeze mnie nie gra koncertów. Jędker, chyba coś ci się pomieszało. To ty nie pamiętasz jak z WWO miałeś zajebisty wizerunek, jaką mieliście więź ze słuchaczami. To wszystko zerwałeś. To jest z twojej winy. Ja naprawdę tutaj nic nie zawiniłem" - czytamy.



W kolejnym poście atakujący Jędker ponownie opisał swoje problemy finansowe.

"Od 2016 wszystkie konta zablokowane komorniczo. Dochód ok. 7 tys. złotych rocznie, brak ubezpieczenia, chaty, jakiejkolwiek własnej nawet nory, brak pieniędzy na leczenie, brak chęci do życia" - przyznał.

W kolejnym poście Jędker poinformował o końcu swojej kariery. "Macie rację, wyluzowuję i wracam do normalnej roboty. Przepraszam wszystkich, którzy poczuli się urażeni moimi postami. Kończę karierę w rap z dniem dzisiejszym. Definitywnie. Raz a porządnie. Dziękuję. Życzę wszystkim dużo miłości" - oświadczył.