Jax Jones i Martin Solveig łączą siły. Zobacz nowy klip do numeru "All Day And Night"

Jax Jones i Martin Solveig połączyli siły w projekcie Europa. Ich pierwszy numer „All Day And Night” z gościnnym udziałem Madison Beer doczekał się teledysku.

Jax Jones i Martin Solveig, to dwóch DJ-ów i producentów, którzy na swoich kontach mają takie hity muzyki klubowej jak: "House Work", "Play", "Ring Ring" i "Hello". Twórcy współpracowali m.in. z Demi Lovato, Years & Years, Mabel, Almą i Duke Dumontem.

Pierwszym wspólnym singlem duetu jest numer "All Day And Night" nagrany wraz z 20-letnią wokalistką i gwiazdą Instagrama Madison Beer.

Piosenką swoją premierę miała jeszcze w marcu, a 11 kwietnia ukazał się teledysk duetu. Teraz do sieci trafił nowy klip do kawałka, stworzony w ramach Late Night Sessions.



Zobacz klip "All Day And Night":

