James Blunt dla poważnie chorego ojca. Posłuchaj "Monsters"

Brytyjski piosenkarz James Blunt opublikował nowy utwór "Monsters". To hołd dla jego ojca, który zmaga się z poważną chorobą.

Nowa piosenka Jamesa Blunta poruszyła fanów /Robert Schmiegelt / Agencja FORUM

"'Monsters' to pochwała dla mojego ojca - że wciąż walczy" - napisał wokalista w poście, w którym zamieścił także zdjęcie ze swoim tatą.

Reklama

Poinformował również, że niestety ojciec nie czuje się dobrze, a jego nerki pracują jedynie w 11 procentach. Mężczyzna zmaga się z poważną chorobą. Jedyną nadzieją na wyzdrowienie jest przeszczep.

"Musiałem mu powiedzieć, że jest dla mnie kimś więcej niż tylko ojcem. Jest też moim przyjacielem, kocham go" - dodał jeszcze piosenkarz.

"Nie jesteś moim ojcem, ja nie jestem twoim synem / jesteśmy dwoma dorosłymi mężczyznami, którzy się żegnają" - śpiewa w refrenie Blunt. "Będziesz czuł moją dłoń na swoim ramieniu / Niech nie będzie ciemności w twoim sercu" - zwraca się do ojca.

Clip James Blunt Monsters

Fani muzyka są wzruszeni. "Jestem w kawałkach. Dobrze, że powiedziałeś to swojemu tacie, kiedy on jeszcze to słyszy i wie, co dla ciebie znaczy", "To takie piękne, jesteś wspaniałym człowiekiem, James. Mam nadzieję, że twój ojciec szybko znajdzie dawcę", "Widać, że ojciec patrzy na ciebie z dumą. Widać tu wszystkie emocje - ciepło, miłość, uczciwość i szacunek. Dziękuję za ten film" - czytamy w komentarzach.

Ojciec wokalisty był pułkownikiem Korpusu Lotniczych Wojsk Lądowych Wielkiej Brytanii - jako pilot śmigłowców wojskowych służył w Wielkiej Brytanii, Niemczech i na Cyprze. W jego ślady poszedł James, który w latach 1996-2002 był żołnierzem brytyjskiej armii.

W Life Guards dosłużył się rangi kapitana. W 1999 r. oficer Blunt zgłosił się na ochotnika do Blues and Royals, pułku kawalerii brytyjskiej armii, który wszedł w skład misji NATO w Kosowie. Jego oddział miał pilnować porządku na granicy pomiędzy Jugosławią a Macedonią.

James Blunt w Warszawie - 12 maja 2018 r. 1 / 21 Zobacz zdjęcia z koncertu Jamesa Blunta w Warszawie Źródło: mfk.com.pl Autor: Ewelina Wójcik udostępnij

Podczas służby w Kosowie James na poważnie chwycił za gitarę, od czasu do czasu występując dla swoich kolegów żołnierzy i lokalnych mieszkańców. Wtedy też powstały jego pierwsze piosenki - m.in. "No Bravery", która później znalazła się na jego debiutanckiej płycie "Back to Bedlam".

Najbardziej znany jest z ballady "You're Beautiful". Utwór Brytyjczyka był tak popularny, że sam Elton John poprosił muzyka o to, by zagrał ten numer na jego ślubie.