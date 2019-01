James Blake: Nowa płyta "Assume Form" jeszcze w styczniu

18 stycznia ukaże się czwarty album młodego Brytyjczyka Jamesa Blake'a. "Assume Form" nie jest przypadkowym tytułem, nieustannie rozwijający się artysta dosłownie i w przenośni poszukuje nowych form.

James Balke wydaje nowy album "Assume Form” /C Flanigan /Getty Images

Zakochany minimalista James Blake

James Blake i "My Willing Heart". Natalie Portman tuż przed porodem

Uznany za jednego z najciekawszych muzyków i songwriterów naszych czasów James Blake wydaje 18 stycznia nowy album studyjny. Czwarta w dorobku artysty płyta nosi tytuł "Assume Form".

Reklama

Na płycie gościnnie pojawią się André 3000, Travis Scott, ROSALÍA, Metro Boomin i Moses Sumney.



Jak czytamy w zapowiedzi, muzyka na najnowszej płycie nie ma żadnych ram czy ograniczeń gatunkowych, najważniejszy dla Blake'a jest klasyczny, emocjonalny songwriting. Ma to być najbardziej szczery i eklektyczny album w dorobku 30-latka. Muzyk poruszy tu ważne i bezpośrednio dotykające go tematy zdrowia psychicznego, współczesnych wzorców męskości i poszukiwania spokoju. Odzwierciedleniem tego jest też okładka, która nie będzie już zamazanym wizerunkiem czy ilustracją, a zdjęciem samego artysty.

Zdjęcie Okładka najnowszego albumu Jamesa Blake'a "Assume Form” /

Wielu zakochało się w jego wyciszonej, delikatnej muzyce, która wymyka się prostym klasyfikacjom oraz w głębokim, soulowym wokalu. Jego talent dostrzegł słynny dziennikarz radia BBC Gilles Peterson, a Blake stał się jednym z jego ulubieńców.



Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. James Blake Limit To Your Love

Blake w ciągu ostatnich lat zdążył już współpracować z największymi gwiazdami takimi jak: Kendrick Lamar, Beyoncé, Jay Z, Mount Kimbie, Bon Iver, Chance The Rapper czy Frank Ocean. Zdobył wiele prestiżowych wyróżnień i grał na najważniejszych festiwalach muzycznych na świecie.

Oto szczegóły płyty "Assume Form":

1. "Assume Form"

2. "Mile High" (Ft. Travis Scott & Metro Boomin)

3. "Tell Them" (Ft. Moses Sumney & Metro Boomin)

4. "Into The Red"

5. "Barefoot In The Park" (Ft. Rosalía)

6. "Can't Believe The Way We Flow"

7. "Are You In Love?"

8. "Where's The Catch?" (Ft. André 3000)

9. "I'll Come Too"

10. "Power On"

11. "Don't Miss It"

12. "Lullaby For My Insomniac".