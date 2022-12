Zara Larsson debiutowała na scenie muzycznej już jako 10-latka. Wygrała jeden ze szwedzkich konkursów talentów i dzięki temu zadebiutowała w musicalu "Dźwięki muzyki".

W 2008 roku szersza publika poznała ją dzięki szwedzkiej edycji programu "Mam talent". Larsson nie dała szans innym uczestnikom i wygrała talent show, w finale zachwycając wykonaniem utworu "My Heart Will Go On" Celine Dion. Oprócz podpisania kontraktu z wytwórnią, mała Zara zdobyła również 500 tys. szwedzkich koron.



Kariera po "Mam talent" Zary Larsson

Na debiut Szwedki trzeba było jednak chwilę poczekać. W 2013 roku ukazała się EP-ka "Introducing", na którą trafiło pięć utworów (materiał promował singel "Uncover"). Minialbum sprzedał się w nakładzie 120 tys. egzemplarzy w kraju wokalistki i pokrył się potrójną platyną. Równie dobrze album przyjęto w Norwegii, Danii, Francji, Szwajcarii oraz Belgii.

W tym samym roku ukazała się druga EP-ka Larsson. Mimo nieco gorszej sprzedaży od "Introducing", udało jej się zdobyć status złotej. Dobry rok zwieńczyło otrzymanie dwóch prestiżowych nagród Rockbjornen w kategoriach najlepsza piosenkarka na żywo oraz przełom roku.

W 2014 roku ukazał się jej pierwszy pełnoprawny album "1", który pokrył się platyną. Promowały go cztery single, w tym "Carry You Home". Dzięki dobremu przyjęciu płyty Larsson po raz drugi w karierze została uznana najlepszą piosenkarką na żywo.



Światowa kariera Zary Larsson

Zara, która w Szwecji nie mogła osiągnąć już więcej, postanowiła rozpocząć podbój rynków zagranicznych. W 2015 roku ukazała się EP-ka "Uncover", na której znalazły single "Never Forget You" (wraz z MNEK-iem) oraz "Lush Life". Wokalistka utworami wywołała niemałe zamieszanie. "Never Forget You" sprzedało się w Wielkiej Brytanii w nakładzie ponad 600 tys. egzemplarzy.



W 2016 roku kariera Larsson zaczęła się rozpędzać. Razem z Davidem Guettą Davida Guetty nagrała utwór "This One's For You", promujący Mistrzostwa Europy w piłce nożnej we. Szwedka miała również okazję wystąpić na ceremonii otwarcia turnieju w Paryżu.



Jesienią ukazały się kolejne single wokalistki - "Ain't My Fault" i "I Would Like", które zapowiadały drugi album Zary "So Good", który trafił do sprzedaży w marcu 2017 roku. Na płycie oprócz dobrze znanych utworów "Lush Life" i "Never Forget You", znalazły się też kawałki nagrane wraz z raperem Ty Dolla $ign (tytułowy "So Good") oraz z grupą Clean Bandit ("Symphony"). Ten ostatni stał się największym przebojem wokalistki, przebijając barierę miliarda wyświetleń.

Zdjęcie Zara Larsson w 2022 roku / SOPA Images / Getty Images

Dyskografię Zary zamyka wydany w 2021 roku album "Poster Girl". Promowały go single "Ruin My Life", "Love Me Land", "Wow" i "Talk About Love".

"Tworząc ten album byłam już dorosłą osobą. Opowiadam na nim o tym, jak dojrzałam i stałam się świadomą i pewną siebie kobietą" - mówiła Larsson.