16 proc. par, które w 2023 roku zawarły ślub w Wielkiej Brytanii, wybrało właśnie "Perfect" na swój pierwszy taniec. Tak wynika z udostępnionego przez "The Daily Express" badania brytyjskiej platformy rezerwacji wykonawców muzycznych, opartego na podsumowaniu ślubów z udziałem zespołów na żywo. Zespołów, które musiały dostosowywać swój repertuar do gustów nowożeńców.



Ed Sheeran królem ślubów i wesel. Jakie piosenki wybierały młode pary?

W zestawieniu na drugim miejscu znalazła się kompozycja "All Of Me" Johna Legenda, napisana dla jego żony Chrissy Teigen, a na trzecim klasyk Elvisa Presleya "Can't Help Falling In Love". Czwarte miejsce to ponownie Ed Sheeran, tym razem balladą "Thinking Out Loud".

Reklama

W pierwszej dziesiątce znalazły się jeszcze utwory, kolejno: "'I'm Yours" Jasona Mraza, "Make You Feel My Love" Adele, "September" Earth, Wind & Fire, "At Last" Etty James, "Marry You" Bruno Marsa i "Isn’t She Lovely" Steviego Wondera.

Jakie piosenki królują na polskich ślubach?

W Polsce na razie podobne badania nie miały miejsce. Wiadomo jednak, że poza największymi ślubnymi hitami ze świata, w naszym kraju królują również rodzime przeboje takie jak: "Windą do nieba" 2 plus 1, "Miałb być ślub" Brodki, "Wolność" Boys, "Biały miś"," Żona moja" w wersji Masters, "Znamy się tylko z widzenia" Trubadurów oraz "Nie płacz Ewka" Perfectu" i "Miłość w Zakopanem" Sławomira".



W tym roku media ponownie przypomniały o "liście piosenek zakazanych", które polski Episkopat uznał za nieodpowiednie do wykonywania podczas ślubu kościelnego.



"Nie wolno wykonywać utworów typu 'Hallelujah' Cohena, czy 'Niech mówią, że to nie miłość' Rubika. Ponadto dobór repertuaru śpiewów na pierwszą komunię świętą powinien uwzględniać możliwości percepcyjne i wykonawcze dzieci, ale nie może to usprawiedliwiać wprowadzania do liturgii piosenek religijnych" - komentował ks. Tomasz Herc. Wspomniane piosenki zalecano odsłuchiwać już podczas części weselnej poza kościołem.