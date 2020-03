Jak zmieniła się Alizee? Niedawno wystąpiła w "Jaka to melodia"?

W 2020 roku w programie "Jaka to melodia?" pojawiła się Francuzka Alizee, znana z przeboju "Moi... Lolita". Jak zmieniła się uwielbiana przez Polaków piosenkarka?

Alizee na początku XXI wieku podbijała listy przebojów w całej Europie /Jean Baptiste Lacroix /Getty Images

Alizee urodziła się w 1984 roku na wybrzeżu Korsyki w miejscowości Ajaccio.

Francuzka została odkryta w 1999 roku przez gwiazdorski duet lat 80. - Mylene Farmer i Laurenta Boutonnata. Szukali oni kogoś, kto zaśpiewa piosenkę "Moi... Lolita", której powstanie zostało zainspirowane książką "Lolita" Władimira Nabokova. Ostatecznie zdecydowano się na 16-latkę.

Singel wydany został w lipcu 2000 roku i odniósł ogromny sukces komercyjny. Oprócz Francji (gdzie sprzedano go w ponad 1,2 mln egzemplarzy) podbijał on listy przebojów w Hiszpanii, Belgii, Włoszech, Niemczech, Wielkiej Brytanii oraz Polsce. Wywołał też skandal, gdyż nie wszyscy byli w stanie zaakceptować, że niepełnoletnia dziewczyna kreuje się w teledysku do utworu na lolitę.

Piosenka pomogła osiągnąć debiutanckiej płycie wokalistki "Gourmandises" dobre wyniki sprzedażowe - rozszedł się w nakładzie 4,5 mln egzemplarzy na całym świecie.

Kolejne albumy artystki nie cieszyły się już takim zainteresowaniem. Dyskografię 33-letniej wokalistki album "Blonde" z 2014 roku, na okładce Francuzka zaskoczyła wyglądem (pozowała w blond włosach). Obecnie jej wizerunek jest dużo bardziej stonowany.



Wokalistka w lutym tego roku zawitała do Polski na nagrania programu "Jaka to melodia"? Na potrzeby teleturnieju zaśpiewała pięć piosenek, w tym "Moi Lolita", "J'ai pas vingt ans" i "Ella, elle l'a. Poniżej możecie znaleźć materiały z programu TVP.