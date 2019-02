Jak nazywa się piosenka ze spotu TVP promującego wiosenną ramówkę? To wielki hit

Do sieci trafił spot promujący wiosenną ramówkę Telewizji Polskiej. W reklamie pojawia się piosenka "Katchi" Ofenbach vs. Nick Waterhouse. Całego utworu możecie posłuchać poniżej.

Basia Kurdej-Szatan i Tomasz Kammel w spocie wizerunkowym Telewizji Polskiej /TVP

W trwającym minutę spocie wizerunkowym widzimy gwiazdy telewizji polskiej: Tomasza Kammela, Barbarę Kurdej-Szatan, uczestników programu "Sanatorium miłości", w tym prowadzącą Martę Manowską, aktorów serialu "Za marzenia", "Stulecie winnych" oraz "Korony królów".

Reklamę promuje piosenka duetu Ofenbach vs Nick Waterhouse "Katchi". Teledysk do piosenki trafił do sieci 29 września 2017 i od tamtego momentu zdobył ponad 135 milionów wyświetleń. Utwór można było usłyszeć również w jednej z polskich reklam.

TVP nie ujawnia szczegółów dotyczących nagrania. Wideo będzie wyświetlane na wszystkich antenach Telewizji Polskiej, co ma zapewnić wzajemną promocję.

Zobacz teledysk do utworu "Katchi":

Zobacz spot wizerunkowy TVP:

