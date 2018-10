Jak Grzegorz Turnau wyglądał w młodości? (nowa płyta "Bedford School")

9 listopada ukaże się pierwsza anglojęzyczna płyta Grzegorza Turnaua. Na okładce wydawnictwa możemy zobaczyć, jak popularny wokalista wyglądał w młodości.

Młody Grzegorz Turnau na okładce płyty "Bedford School" /

- Do 14. roku życia nie śpiewałem w ogóle, poza jakimś smętnym obowiązkiem w szkole muzycznej. Nawet z chóru byłem zwolniony, bo tylko piszczałem. Nie śpiewałem po polsku nigdy. A śpiewać zacząłem, kiedy stałem się samotnym młodzieńcem, rzuconym do Albionu przez sprawy rodzinne. Pod opieką taty, dydaktyka matematyki, nie mając żadnego towarzystwa, wymyśliłem sobie, że dla ukojenia samotności będę śpiewał piosenki. McCartneya, Lennona, Joela, Queen. I tak się uczyłem śpiewać - opowiadał Grzegorz Turnau w rozmowie z Interią w październiku 2017 r.

Wówczas wokalista promował swoje składankowe, trzypłytowe wydawnictwo "L" przygotowane z okazji 50. urodzin. Album zawierał niepublikowane wcześniej nagrania i duety.

Już wtedy Turnau zapowiadał premierę albumu z piosenkami śpiewanymi w języku angielskim - ostatecznie "Bedford School" ukaże się 9 listopada.

To właśnie w Bedford, mieście położonym w centralnej Anglii, w 1980 r. 13-letni wówczas Grzegorz spędzał większość wolnego czasu w dziale muzycznym Bedford School, gdzie starał się dobrać ze słuchu właściwe akordy do ulubionych piosenek Lennona i McCartneya, które towarzyszyły mu od dzieciństwa i które w dużej mierze ukształtowały go jako piosenkarza.



"Pierwotnie zamierzałem zatytułować tę płytę 'For No One' - w nawiązaniu do emblematycznej beatlesowskiej ballady. Skoro często wracałem do tych piosenek i grywałem je dla relaksu czy podczas domowych imprez, tytuł wydawał się odpowiedni: ta płyta nie jest 'dla kogoś', tylko dla mnie. Ale w końcu nazwałem ją 'Bedford School'. Dlaczego? Wyjaśnieniem jest piosenka tytułowa. W każdym razie - mam taką nadzieję" - przyznaje Turnau.

Na płycie, poza autorską "Bedford School", znajdą się także autorskie aranżacje utworów znanych z repertuaru takich artystów jak The Beatles, Paul McCartney, Billy Joel, Donald Fagen, Sting czy Queen.