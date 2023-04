Jak Grzegorz Skawiński wygląda bez okularów? Fani w szoku

Grzegorz Skawiński, znany również jako Skawa, to polski muzyk, kompozytor, wokalista i autor tekstów, a także producent muzyczny. W swojej karierze związany był z takimi zespołami jak: Akcenty (1974-1976), Kombi (1976-1992), Skawalker (1991-1994) i O.N.A. (1994-2003). Do dziś jest liderem Kombii , projektem będącym kontynuacją Kombi.

Artysta ma na koncie także projekty solowe, choć nie dopracował się na tym polu tak bogatej dyskografii, jaką stworzył w ramach różnych zespołów.

Do tej pory sam nagrał trzy płyty: "Skawiński" (1989), "Ostatnia misja" (2000) oraz "Me & My Guitar" (2012).

Grzegorz Skawiński pokazał się bez okularów! Fani nie mogą wyjść ze zdumienia

Charakterystycznym elementem stylizacji wokalisty zawsze były ciemne okulary, z którymi nie rozstawał się w czasie publicznych wystąpień i koncertów. W związku z tym niewielu fanów wie, jak artysta wygląda bez nich.

W mediach społecznościowych Grzegorz Skawiński zdecydował się odpowiedzieć na pytania od fanów. Jedno z nich dotyczyło właśnie tego elementu wizerunku.



"Bardzo często zadajecie mi to pytanie o moje ciemne okulary. Tak, to jest image sceniczny, który sobie kiedyś wymyśliłem: czarna broda, łysa głowa. Bardzo tajemniczy facet... No, ale w życiu codziennym tak nie wygląda. Jak chodzę spać, do toalety czy się kąpię - nie robię tego w okularach. To byłoby śmieszne i żałosne" - powiedział Skawiński, który przed kamerą pokazał jak zmienia okulary na optyczne, a także te, których używa do czytania.

"A nie do czytania, na przykład tak" - dodał na koniec, prezentując się bez żadnych okularów.

"Te pytanie o okulary jest ponadczasowe jak single ;) zawsze będą pytać" - napisał w komentarzu Łukasz Jeleniewski, perkusista Lipali .

Inni komentujący chwalą Skawińskiego, że jak zwykle wypadł z humorem i dystansem do siebie. "Zupełnie inny człowiek", "bez okularów nie do poznania" - czytamy.