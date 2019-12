Jadowity Vredehammer (nowa płyta "Viperous")

Norweska formacja Vredehammer ujawniła szczegóły premiery trzeciego longplaya.

Vredehammer wydaje nową płytę /Oficjalna strona zespołu

"Viperous", nowy album black / deathmetalowego tria pod wodzą Pera Valli (Allfader, Those Left Behind, eks-Nordjevel, Elite), zarejestrowano we własnym studiu pod okiem Pera i Kristoffera Hansena, gitarzysty Vredehammer. Partie perkusji Kai Speidela nagrano w norweskim studiu Velvet Recordings.

Za miks i mastering odpowiadał duński fachowiec Jacob Hansen.

Nową płytę Norwegów wyda rodzima Indie Recordings (digipack CD, czarny winyl).

"Aggressor" to pierwszy singel z longplaya “Viperous". Możecie go sprawdzić poniżej:

Wideo Vredehammer - Aggressor

Oto program albumu "Viperous":

1. "Winds Of Dysphoria"

2. "Aggressor"

3. "Suffocate All Light"

4. "Viperous"

5. "Skinwalker"

6. "In Shadow"

7. "Wounds"

8. "Any Place But Home"

9. "From A Spark To A Withering Flame".