Jacek Stachursky i "To moja droga": Totalnie eksperymentalny pocisk. Zobacz teledysk

W piątek (9 sierpnia) o godz. 21:09 do sieci trafił nowy teledysk Stachursky'ego do piosenki "To moja droga". Po przeboju "Doskozzza", to kolejna zapowiedź nadchodzącej płyty "2k19".

Jacek Stachursky prezentuje nowy teledysk AKPA

- Jeżeli miałbym jakoś uogólnić to, co znajdzie się na krążku, to będzie tam muzyka klubowa, transowa, elektroniczna. Płyta będzie imprezowa i nie obarczona zbyt dużym ciężarem gatunkowym jeżeli chodzi o warstwę literacką - tak Jacek Stachursky w rozmowie z Interią zapowiadał album "2k19".

Jacek Stachursky: Co 10 lat wydaję transowo-elektroniczną, offową płytę. One świetnie sobie radzą

Nowa płyta będzie trzecią częścią tryptyku 99/09/19, z którego pochodzą takie utwory jak "Chłosta" (posłuchaj!), "Dosko", czy "Jam Jest 444". Album "2K19" ukaże się 19 września.

Pierwszy singel "Doskozzza" wywołał spore poruszenie w sieci. W ciągu dwóch miesięcy od premiery nagranie zanotowało ponad 2,3 mln odsłon.



Teledysk "To moja droga" nawiązuje do środowiska gamingowego - wiele scen zostało nagranych w dwóch największych warszawskich klubach gamigowych w Polsce.

W klipie pojawiły się osoby z tego środowiska: Artem Lesnoy, Kamil Wroński, Krystian Mantycki, Przemysław Jaśkowski, Paweł Zalejski i Oskar Jastrowicz.

"Czeka was totalnie eksperymentalny electro-gamerski pocisk! Będzie Neovixa, a zmiłowania i łaski na pewno nie będzie!" - zapowiadała ekipa Stachursky'ego.

Warto dodać, że w 2019 roku wokalista obchodzi 25-lecie działalności artystycznej.

